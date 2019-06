Migliori cuffie wireless | GUIDA

Le cuffie true wireless sono diventate molto popolari nell’ultimo anno. Tantissime aziende stanno seguendo questa strada e offrono modelli migliori di mese in mese. Colossi come Jaybird, Bose, Sony, Jabra, Beats e Apple stanno lanciando le loro proposte in un mercato ormai affollato.

Scopriamo insieme i modelli migliori!

Jabra Elite Active 65t

Jabra Elite Active 65t sono delle cuffie true wireless con l’assistente vocale Alexa integrato. Grazie a questo si può chiedere le condizioni meteo, cambiare traccia musicale e molto altro. Questi sono anche “attivi” e fatti per allenarsi e sudare essendo ideali per la palestra.

Forniscono una qualità audio sopra la media. Il basso è piuttosto profondo, senza influenzare i medi e gli alti. Oltre all’audio, forniscono circa cinque ore di riproduzione continua, il case di ricarica può dare 15 ore (in pratica tre ricariche complete). Jabra ha anche incluso un sensore di movimento integrato così puoi tenere traccia del tuo allenamento.

Jabra Elite Active 65t si trovano su Amazon al prezzo di 189€.

Anker Soundcore Liberty Air

Simili alle AirPods di Apple, arrivano dopo il successo delle Liberty Lite fornendo una più recente tecnologia. Le Liberty Air supportano il Bluetooth 5 permettendo l’abbinamento con più dispositivi contemporaneamente oltre ad una maggiore stabilità.

La durata della batteria su Liberty Air è di circa cinque ore di riproduzione continua ma la custodia per il trasporto ne fornisce altre 20.

Anker Soundcore Liberty Air si trovano su Amazon al prezzo di 99€.

Sony WF-SP700NB

Una delle cose che noterai in questa lista è il fatto che la maggior parte degli auricolari ha un nome piuttosto strano, come se fosse stato scelto da Alphabet Soup. La SP700NB di Sony non è diversa.

Le SP700NB sono tra le migliori cuffie veramente wireless sul mercato e non è difficile capire perché. Queste cuffie sono molto comode, anche se un po’ grandi. Sony ha anche equipaggiato la SP700N con la sua tecnologia Extra Bass dandoti dei bassi piuttosto impressionanti da un piccolo auricolare. Presente la cancellazione del rumore e suono ambientale inclusi.

Quando si tratta di durata della batteria, questi auricolari garantiscono circa quattro ore di riproduzione continua. Anche se puoi estenderlo disattivando la cancellazione del rumore. La custodia porterà da due a tre cariche complete.

Sony WF-SP700NB si trovano su Amazon a 109,99€.

Beats Powerbeats Pro

I Powerbeats Pro sono alcuni dei modelli più costosi del momento. Queste sono anche cuffie più grandi della maggior parte delle altre: ciò significa che c’è più spazio per la batteria e anche più spazio per i driver audio.

Forniscono un audio dal suono ottimo anche se trattandosi di Beats c’è da aspettarsi un basso molto più accentuato.

Powerbeats Pro offrono anche la migliore durata della batteria che abbiamo visto in un paio di cuffie davvero wireless. Circa nove ore con altre 24 ore di ricarica tramite la custodia.

Powerbeats Pro sono disponibili su Amazon a 249€.

Samsung Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds sono un’ottima scelta se si dispone di uno smartphone Samsung in quanto, dopo aver aperto il case, inizieranno l’accoppiamento con il tuo smartphone mostrando la percentuale di ricarica.

I Galaxy Buds sono piuttosto piccoli, quindi la durata della batteria non è come quella delle Powerbeats Pro, ma sono anche più trasportabili e facili da tenere nei jeans.

Le Samsung Galaxy Buds si trovano su Amazon a 127€