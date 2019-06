Migliori giochi Android: Giugno 2019

In attesa di alcuni giochi entusiasmanti vicini al lancio, ci sono molti altri titoli per il sistema operativo Android che oggi puoi scaricare in grado di offrire un gameplay avvincente in vari generi.

Ecco alcuni dei migliori giochi per Android a giugno 2019.

Layton: Diabolical Box in HD

Se ti piacciono i puzzle, potrai trovare interessante questo nuovo titolo nella serie Layton. Ha un costo di 10,99€ ma offre una straordinaria storia e un doppiaggio di alto livello. Per essere chiari, questo non è un titolo completamente nuovo, è semplicemente un nuovo titolo per la piattaforma Android.

Oltre 150 nuovi puzzle da completare tra cui rompicapo, rompicapo logici e indovinelli. Alcuni di questi sono in realtà abbastanza semplici ma man mano che progredisci i puzzle diventano sempre più difficili.

The Bonfire: Forsaken Lands

Un gioco inedito nel Play Store, il che significa che il team di sviluppo continua a lavorare e migliorarlo. Per quanto riguarda il tipo di gioco e il contenuto, questo è un gioco di sopravvivenza con una grafica che sembra quasi quella di Alto’s Odyssey

Una delle prime cose che potresti notare è l’aspetto di un sistema meteorologico dinamico e cicli diurni e notturni. Come in ogni gioco di sopravvivenza, il tuo obiettivo è quello di raccogliere materiali e oggetti artigianali per aiutarti a sopravvivere a cose come il maltempo, i mostri e altri nemici e persino la fame. Il titolo è gratuito.

Smite Blitz

Un altro gioco inedito in open beta, Smite Blitz promette azione. A differenza della Smite originale, Smite Blitz è più un gioco di ruolo a turni tattico, quindi il gameplay può offrire un ritmo un po’ più lento.

In Smite Blitz, i giocatori possono scegliere di creare squadre di 60 divinità diverse come Hebo, Ade, Thor, Zeus e altre, tutte con le loro abilità uniche. C’è persino una modalità PvP per confrontarsi con altri giocatori reali.

Umano: Fall Flat

Un altro rompicapo molto più pazzo e sensazionale grazie ai personaggi e alla fisica pazzesca del gioco, che aggiungono anche un livello di sfida unico. Ci sono un sacco di puzzle da risolvere in ogni livello del gioco e ci sono dieci livelli in totale. Puoi risolvere enigmi in più modi e fare tutto da solo ma la parte migliore di Human: Fall Flat potrebbe essere l’aspetto del multiplayer fino ad un massimo di quattro persone in totale.

Certo, il divertimento non finisce qui. Human: Fall Flat ti permette anche di personalizzare il tuo personaggio con abiti come pirati, ninja, cani e altro per collezionare abiti e vestire il tuo personaggio. Prezzo di lancio 6,49€.

Harry Potter: Wizard Unite

L’ultima proposta di Niantic, i creatori di Pokémon GO. In Harry Potter: Wizards Unite il gameplay è molto simile poiché è basato sulla stessa tecnologia di realtà aumentata. Esplora il mondo intorno a te per trovare ogni sorta di creature e mostri magici, raccoglili dopo averli sconfitti usando i tuoi incantesimi e la tua bacchetta, e fai salire di livello il tuo personaggio da mago.

Una grande parte del gioco è la creazione della tua identità che consiste nel compilare il tuo ID del Ministero. Scatta una foto, aggiungi un bagliore e scegli un nome in modo che gli amici possano sapere chi sei nel gioco. Puoi anche selezionare la tua bacchetta per i materiali che lo compongono e, naturalmente, scegliere la tua casa.

Wonderboy: The Dragon’s Trap

Questo remake creativo del gioco originale di oltre due decenni fa è stato lanciato inizialmente su Nintendo Switch e su altre piattaforme e lanciato su dispositivi Android all’inizio di questo mese. Offre la possibilità di giocare con la grafica retrò del gioco originale o la nuova grafica disegnata a mano del remake. Puoi passare da una all’altra in qualsiasi momento, e questo include il passaggio tra l’audio nuovo e quello originale!