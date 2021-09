I migliori smartphone compatti da 5 pollici nel 2021

Al giorno d’oggi, gli schermi degli smartphone hanno superato ogni limite e i display da 6-7 pollici sono ormai diventati uno standard quotidiano.

Se ami utilizzare il telefono con una mano o semplicemente infilarlo in una tasca dei jeans attillati, non disperare! Alcuni brand resistono alla tentazione dei grandi schermi con ottimi modelli compatti senza limiti sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, anzi.

Qui trovi la nostra selezione dei migliori smartphone compatti da 5 pollici nel 2021.

Apple iPhone 13 Mini

Nonostante le voci su un possibile ritiro del formato, l’iPhone mini 13 è stato annunciato da Apple. Nonostante uno schermo da 5,4 pollici, più grande di quello dell’iPhone SE 2020, il 13 mini riesce ad essere più compatto grazie ai suoi bordi più sottili e nonostante lo spessore, il telefono è comunque piacevole da usare con una mano, oltre a stare comodamente in tasca.

Utilizza esattamente gli stessi componenti del fratello maggiore, l’iPhone 13. Abbiamo quindi a che fare con il potente processore Bionic A15 accompagnato da una batteria più grande. A conti fatti, questo significa che l’iPhone 13 mini in una giornata di uso medio/intenso è in grado di durare quasi un giorno di utilizzo senza doverlo ricaricare.

Il modello eredita poi i sensori dell’iPhone 12 Pro, il che si traduce in prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione significativamente migliorate.

Asus ZenFone 8

Dopo l’arrivo dell’iPhone 12 mini, c’era la speranza che alcuni produttori Android avrebbero cercato di offrire il proprio smartphone compatto di fascia alta. Asus è quindi la prima a rispondere con Zenfone 8 e il suo schermo da “soli” 5,9 pollici.

Bisogna ammettere che nonostante i bordi, Zenfone 8 è particolarmente compatto e piacevole da usare. Con le sue dimensioni di 68,5 x 148 x 8,9 mm, si maneggia facilmente con una mano e si adatterà senza pensieri ai jeans più slim. Tra i dettagli facilmente apprezzabili, segnaliamo la certificazione IP68, un LED di notifica e persino un jack (il che dimostra che ciò è possibile anche su un piccolo smartphone…).

Il pannello OLED da 5,9 pollici offre una buona densità e un’elevata luminosità. Presenta la tecnologia a 120 Hz che si attiva automaticamente nelle app compatibili. Per quanto riguarda il processore, Asus non ha risparmiato scegliendo lo Snapdragon 888, il SoC più potente attualmente disponibile su Android.

Il modulo fotografico si accontenta di soli due sensori, incluso un ultra grandangolare. Nonostante questo punto debole, lo Zenfone 8 risulta essere un buon smartphone in generale e l’opzione migliore al momento per gli appassionati Android.

Apple iPhone SE 2020

L’ultimo telefono sotto i 5 pollici è di Apple che propone l’iPhone SE 2020, con schermo da 4,7 pollici. Nonostante le sue ridotte dimensioni, ha il merito di essere particolarmente potente grazie all’integrazione del processore A13 Bionic, lo stesso di iPhone 11 Pro, ma in una scocca di iPhone 8.

Grazie ai suoi bordi spessi, risparmiamo poco spazio rispetto ad un iPhone 11 Pro: circa 6 mm in meno in altezza e 4 in larghezza. D’altra parte, c’è un notevolmente guadagno in spessore e peso. Ricorda che è anche l’iPhone più economico attualmente in commercio e l’ultimo iPhone ad avere un tasto fisico “home ”.

Potrai contare solo su un singolo sensore fotografico sul retro. Dimentica la versatilità, ma funziona ancora bene nella maggior parte delle situazioni. Lo smartphone è certificato IP67, il che lo rende l’impermeabile più piccolo al momento. Poco apprezzabile invece la durata della batteria.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Nonostante i suoi 6,7 pollici, vi starete chiedendo perché sia presente anche il Galaxy Z Flip 3 in questa selezione. Chiuso su se stesso, lo Z Flip 3 è davvero molto piccolo e si adatterà senza troppi problemi anche ai peggiori jeans slim del tuo guardaroba.

Samsung continua a prendersi cura del design e soprattutto della finitura, il telefono è finalmente impermeabile. I progressi continuano sullo schermo la cui piegatura è sempre più discreta e ora visualizza 120 Hz. La cerniera è molto piacevole da usare e il passaggio aperto/chiuso è indolore. Se lo Snapdragon 888 è un cavallo da corsa, la batteria invece è piccola.

Offrendo un grande schermo in uno spazio ultra-compatto, Z Flip 3 è un telefono a parte, con le sue imperfezioni ma un’esperienza piacevole.

Google Pixel 5

Nonostante il suo schermo da quasi 6 pollici, il Pixel 5 sorprende per le sue dimensioni ridotte e il suo peso ridotto. È perfetto per chi cerca un’esperienza semplice. Infatti, oltre ad essere facile da riporre in tasca, il Pixel 5 brilla per la sua sobrietà e prende davvero per mano l’utente per fargli godere di tutte le sue funzionalità.

Può anche contare su un’ottima fotocamera, la migliore in circolazione per soggetti in movimento, come animali chiassosi. Una durata della batteria nella media, un eccellente schermo a 90 Hz e un’interfaccia pulita. L’unico vero punto debole, è il processore Snapdragon 765G. Ma ancora una volta, il Pixel 5 preferisce la semplicità alla potenza.

Google Pixel 4

Insieme ad Apple, Google è uno dei pochi principali produttori ad offrire smartphone relativamente compatti e di qualità. Il Pixel 4a è, tuttavia, più economico dei modelli Apple. Se il suo Snapdragon 730G non è un mostro di potenza, l’ottimizzazione di Android 11 da parte di Google consente di ottenere un’esperienza utente molto confortevole. Lavoro che si traduce nel passaggio in una migliore autonomia che permette di concludere la giornata senza timori.

Ma è soprattutto nelle foto che il Pixel 4a brilla. È semplice: si distingue senza preoccupazioni come uno degli smartphone più talentuosi nel reparto fotografico.