Migliori smartphone per giocare online

Se sei alla ricerca di un telefono perfetto per giocare online allora leggi questa guida e non te ne pentirai.

Fino a pochissimo tempo fa per considerare un telefono adatto ai giochi online dovevamo acquistare un dispositivo con delle specifiche tecniche particolari e che erano di categoria superiore rispetto agli altri. Oggi è diverso, infatti quasi ogni dispositivo dispone di specifiche tecniche avanzate e con il servizio streaming il panorama è decisamente diverso. Molto spesso perciò anziché fare attenzione alle caratteristiche tecniche si fa più attenzione alla stabilità della connessione che è proprio quella che ci permette di giocare indisturbati e sfruttando ogni tipologia di piattaforma. C’è da dire però che alcune caratteristiche sono ancora importanti ad esempio gli schermi da 4 pollici in su, sono ottimi per giocare sui siti che offrono macchinette da bar e VLT. I casinò ADM legali che si trovano su Midas Casino, per esempio, offrono un’esperienza di gioco unica sugli schermi di queste dimensioni, offrendo al giocatore un’esperienza di gioco del tutto simili a quella delle sale gioco.

L’importanza della connessione

Come abbiamo detto però anche la connessione è molto importante per la stabilità del gioco ed è per questo che è meglio optare per smartphone che sia predisposti alla connessione 5G che da qui a breve diventerà sempre più popolare e fondamentale per i collegamenti internet. Questo tipo di connessione ci permette di trasmettere una notevole quantità di dati che sono necessari per lo streaming. Scopriamo adesso i modelli di smartphone più popolari di questo 2021 che sono considerati i migliori per giocare online.

Lenovo Legion Phone Duel

Questo smartphone è uscito nell’ottobre 2020 si presenta con un peso da 239 grammi ed ha un display da 6,65 pollici. Supporta la ricarica a 90 W ed ha una fotocamera pop up che non disturba in alcun modo lo schermo. È dotato di un processore di punta e questo lo rende il telefono perfetto per giocare online.

Nubia Red Magic 5G

Lo smartphone è uscito nel marzo 2020, ha un peso di 218 grammi ed uno schermo di 6,65 pollici. Lo schermo è un display da 144 HZ una frequenza di aggiornamento mai vista prima su uno smartphone e che lo rende perfetto per giocare con una certa fluidità online. Lo smartphone è in grado di supportare anche il 5G e risulta essere molto potente.

Asus ROG Phone 3

Questo smartphone è stato creato appositamente per i giocatori online è uscito a luglio 2020 ed ha un peso di 240 grammi. Il suo schermo è da 6,59 pollici. Le sue principali caratteristiche risiedono nella batteria da 6000 mAh perfetta per lunghe sessioni di gioco ed uno schermo AMOLED da 144 Hz. Ha inoltre un notevole spazio di archiviazione e una RAM di tutto rispetto.

Black Shark 3

Altro smartphone uscito nel marzo 2020 presenta un peso di 222 grammi ed uno schermo da 6,67 pollici. Questo marchio è di Xiaomi e questo è sicuramente il miglior prodotto che l’azienda ha creato per il gaming. Ha un design particolare ed ha un’illuminazione a LED per le specifiche tecniche non troviamo niente di nuovo se non quello che già abbiamo visto in altri prodotti per il gaming.