Modificare file pdf scannerizzati: quale software usare e come farlo

In alcune situazioni è necessario modificare file pdf scannerizzati, ad esempio perché si deve aggiungere del testo o delle immagini, oppure editare i contenuti già presenti. In circolazione possiamo trovare moltissime soluzioni che permettono di farlo, ma come vedremo non tutte si rivelano all’altezza della situazione. In questo articolo quindi, cercheremo di capire insieme quale software permette di ottenere il risultato migliore, e come fare per convertire un documento scannerizzato in PDF.

Pdf: che cos’è e come scannerizzare un documento in pdf

Il pdf è un tipo di software molto davvero molto utilizzato per la creazione di documenti con diversi contenuti. Al suo interno infatti, è possibile inserire testo, foto, elementi grafici, collegamenti ipertestuali, tabelle, e molto altro ancora. Questo significa che il documento risulterà unico e personalizzato, ma anche estremamente professionale. Senza dimenticare che una volta creato, è anche difficilmente modificabile in assenza di un software apposito.

Modificare file pdf scannerizzati è un compito piuttosto semplice, anche se molto dipende dal tipo di programma utilizzato, dunque dalla procedura prevista. Una volta proceduto con la scansione vera e propria infatti, che solitamente avviene nei formati Jpg o Png a seconda della qualità desiderata, è sufficiente importare il file acquisito nell’applicazione, provvedere alle modifiche necessarie, ed esportare il file lavorato in pdf.

Modificare Pdf: quale software utilizzare?

Come anticipato, in circolazione possiamo trovare moltissimi editor di PDF, ma non tutti riescono alla perfezione nel loro compito. Per alcuni di questi è possibile scaricare l’eseguibile del programma per la successiva installazione. Determinati servizi web invece, permettono la modifica pdf online gratis. In particolare questa seconda soluzione, per certi aspetti si rivela indubbiamente comoda, per tanti altri in realtà non è da consigliarsi.

Questo perché i file ottenuti non sempre sono della qualità desiderata. Sicuramente tali servizi sono allettanti perché non presentano un costo, ma questo non deve trarre in inganno. Anche perché esistono altre soluzioni altrettanto gratuite ma in questo caso molto più performanti. Tra queste ci sentiamo di menzionare PDFelement, un programma gratuito che permette appunto la modifica di file pdf scannerizzati.

PDFelement: principali funzionalità

Abbiamo detto che PDFelement rappresenta la soluzione ottimale per la modifica di file scannerizzati, sia per la qualità del pdf generato, che per la sua gratuità. Ma le funzionalità di questo software non si limitano alla semplice modifica. Questo perché l’applicazione permette anche la creazione di un pdf partendo dall’unione di differenti tipologie di file. Tra i principali possiamo citare quelli di Microsoft Word, Excel, Jpeg, Png, ed altri ancora.

Ad ogni modo l’utilizzo del software è davvero elementare, anche perché sotto l’aspetto visuale assomiglia notevolmente a programmi più blasonati di casa Microsoft. Una volta proceduto con il download e l’installazione del programma, sarà sufficiente avviarlo e importare i documenti d’interesse. A questo punto è possibile procedere con le modifiche necessarie, tra cui l’editing del testo attraverso la funzione di riconoscimento calligrafico.

È proprio in questo frangente, quello dell’OCR, che PDFelement si rivela superiore rispetto a molti competitor. Ovviamente è possibile aggiungere delle note, cancellare porzioni di testo, correggerlo, ruotare le pagine, e molto altro ancora. Una volta terminata l’importazione il programma permette di vedere in anteprima (thumbnail) il pdf. In questo momento è possibile anche cambiare l’ordine dei documenti importati.

Ora non rimarrà che procedere con l’esportazione del progetto selezionando la destinazione del salvataggio e chiaramente la tipologia del file di uscita, che in questo caso è appunto il pdf, ed eventualmente con la stampa del nuovo documento.