Mostrati i render del Pixel Stand 2

Era già noto il fatto che in contemporanea a Google Pixel 6, che arriverà il 19 ottobre, lancerà anche un nuovo Pixel Stand. Solo oggi, però, se ne vedono le prime immagini, assieme ad alcune delle caratteristiche tecniche.

Le dimensioni sono piuttosto grosse, 113,9 x 82 x 71,6 mm. Questo però è necessario per sistemare tutti i componenti in grado di fornire una carica rapidissima: infatti vi saranno due aree di ricarica, una per smartphone e una per accessori, che arriveranno fino a una velocità di 23 W per i modelli Pixel. Il resto dei dispositivi certificati Qi dovranno accontentarsi di 15 W, mentre i Pixel Buds arriveranno a 3 W.

Pixel Stand 2 pone anche particolare attenzione alla sostenibilità, dato che è fatto per il 54% da plastica riciclata. Sarà in due colori, Rock Candy e Fog. Offre anche opzioni di compatibilità particolari con dispositivi della serie Pixel, fra cui l’integrazione di Google Assistant.

Il prezzo, non ancora ufficiale ma estremamente probabile, è di 79 dollari, ovvero circa 68 euro. Arriverà negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, India, Giappone, Messico, Regno Unito, Cina, ed Europa.