Mostrato il design elegante della nuova serie Redmi K70

La serie Redmi K70 sarà lanciata il 29 novembre, e a cinque giorni dall’anuncio Xiaomi ha svelato il design del telefono e due suoi colori, Bianco e Nero.

Il Redmi K70 Pro in Nero presenterà tre fotocamere disposte in una formazione quadrata insieme al flash LED, e il design assomiglia molto alla serie Xiaomi 14. L’unica differenza visiva è che l’isola fotografica si estende da un’estremità all’altra. Il Redmi Pro in Bianco avrà una configurazione molto simile simile.

Xiaomi ha anche confermato alcuni dettagli tecnici. Lo schermo sarà costituito da un pannello da 6,67: nonostante questo lo smartphone rimane sottile, con uno spessore di soli 74,9 mm. Non ci saranno bordi curvi, anche se la fotocamera sporge un po’.

La RAM sarà di almeno 16 GB in tutte le configurazioni di Redmi K70, mentre la memoria raggiungerà 1 TB. Oltre al Bianco e Nero, saranno anche disponibili le versioni Blu e Viola.