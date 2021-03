Moto e7 Power e Moto e7i Power ufficiali in Italia: tanta batteria ad un piccolo prezzo

Dopo l’annuncio in India, la famiglia Motorola si allarga anche in Italia con due nuovi smartphone che combinano l’utilizzo essenziale ad un prezzo estremamente basso. Moto e7 Power e Moto e7i Power sono i due modelli entry level del 2021 che promettono una durata della batteria superiore alla media insieme ad altre specifiche tecniche sufficienti per l’utilizzo di tutti i giorni. Scopriamoli insieme!

Caratteristiche tecniche

L’aspetto più importante sono i due giorni di autonomia grazie alla batteria da 5,000 mAh che garantisce con una singola carica la riproduzione musicale fino a 76 ore, video fino a 14 ore e nagivazione sul web fino a 12 ore.

Entrambi offrono un display Max Vision HD+ da 6,5 pollici in formato 20:9 ideale per guardare film, giocare e navigare sui social. Il cuore pulsante però è tutto nel processore octa-core da 2.0 GHz e nell’interfaccia Android di Motorola particolarmente leggera.

Sul versante fotografico, l’obbiettivo principale è da 13 Megapixel con PDAF permette di scattare foto in pochi secondi in accoppiata con l’obiettivo Macro Vision da 2 Megapixel utile per scatti ultra-dettagliati da vicino. I selfie si affidano invece ad una fotocamera frontale da 5 Megapixel.

Le differenze tra i due modelli sono tutte all’interno. Moto e7 Power è dotato di una memoria Ram da 4GB e di una memoria interna da 64GB mentre Moto e7i power propone lo stretto necessario con una RAM da 2GB e memoria da 32 GB. L’archiviazione può essere aumentata tramite MicroSD.

Non manca il sensore d’impronte digitali all’interno del logo “Motorola” per sbloccare lo smartphone, mentre, un pulsante dedicato, permette di risvegliare Google Assistant.

Uscita e prezzo

Moto e7 power è disponibile in Italia al prezzo di 149,90€ mentre Moto e7i power arriverà a marzo inoltrato a 129,90€. Entrambi debutteranno nella colorazione Tahiti Blue.