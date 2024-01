Moto G Play 2024, il nuovo smartphone super economico di Motorola

Motorola ha ufficialmente presentato il Moto G Play (2024) negli Stati Uniti. Si tratta di un telefono il cui punto di forza è sicuramente il prezzo davvero basso ($149,99), con specifiche che si adattano a tale fascia di prezzo.

Il nuovo Moto G Play avrà infatti un display touchscreen IPS LCD HD+ da 6,5 pollici con risoluzione di 720×1600, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e vetro Gorilla Glass 3. Il processore sarà lo Snapdragon 680, che purtroppo non supporta il 5G, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile. Sul retro si trova una sola fotocamera da 50 MP con flash a LED. Per i selfie, invece, c’è una fotocamera da 8 MP.

Lo smartphone disporrà di una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica cablata da 15W, con caricatore non incluso nella confezione. Il sistema impiegherà Android 13 e avrà la certificazione IP52 per la protezione dalla polvere e dall’acqua. Al momento non ci sono notizie riguardanti un lancio nel mercato europeo.