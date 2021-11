Moto G Power 2022 si mostra in un render

Dopo essere stato avvistato sul sito di benchmark Geekbench, il nuovo smartphone Motorola Moto G Power 2022 si mostra in un inedito render. I piani di Motorola per quanto riguarda i dispositivi di fascia alta erano già noti con il leak di Motorola Edge 30 Ultra, e oggi apprendiamo cosa ci attende per quanto riguarda gli smartphone di livello più modesto.





Mostrato nelle immagini, il Moto G Power 2022 sarà alimentato da un nuovo chipset budget Qualcomm, che dovrebbe essere presentato insieme allo Snapdragon 898. Insieme ad esso ci saranno 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. Il sistema operativo preinstallato è Android 11.

Lo schermo è costituito da un pannello da 6,5 pollici HD+ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e risoluzione di 720 x 1600 pixel. Per le fotocamere si parla di un sensore principale da 50 Megapixel, uno di profondità da 2 Megapixel e una terza lente da 2 Megapixel. La selfie cam invece avrà 8 Megapixel.

La batteria del Moto G Power 2022 avrà una capienza di 5,000 mAh con ricarica rapida da 10 W. Infine fra le altre caratteristiche si vocifera la certificazione IP52 per la resistenza alla polvere e all’acqua, porta USB-C, jack audio da 3,5 mm ed NFC. Ancora niente informazioni, tuttavia, sulla data di uscita.