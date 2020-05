Moto G Pro ufficiale in Italia: un inedito medio di gamma con pennino

Motorola ha annunciato ufficialmente Moto G Stylus in Europa, ma con un nuovo nome: Moto G Pro. Le specifiche chiave rimangono le stesse della variante statunitense ad eccezione di alcune aggiunte minori. Ad esempio, la versione europea ottiene il supporto per la doppia SIM e NFC.

Moto G Pro ottiene anche una ricarica rapida da 15W rispetto ai 10W di Moto G Stylus. Infine, Motorola sta lanciando questo telefono come parte del programma Android One in Europa.

Specifiche Moto G Pro/G Stylus

Moto G Stylus è stato inizialmente lanciato a febbraio di quest’anno. Si tratta di uno smartphone di fascia media con una penna stilo. Davanti, troviamo un display LCD Full-HD da 6,4 pollici (1080 x 2300 pixel) mentre dentro troviamo il chipset Snapdragon 665 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile.

La configurazione a tripla fotocamera sul retro è composta da un obbiettivo principale da 48 Megapixel, una fotocamera macro da 2 Megapixel e un sensore da 16 Megapixel per scatti in movimento. C’è anche un Time of Flight (ToF) sul retro.

Per i selfie, il sensore è da 16 Megapixel mentre davanti troviamo una batteria da 4.000 mAh che alimenta questo smartphone, con supporto per la ricarica da 10W tramite una porta USB di tipo oltre ad un jack per cuffie da 3,5 mm e Android 10.

Moto G Pro arriverà a giugno in Italia al prezzo di 349 euro. La colorazione disponibile sarà solo la Mystic Indigo.