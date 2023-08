moto g14, lo smartphone economico con funzionalità premium

Motorola ha annunciato oggi l’arrivo di un nuovo arrivato nell’omonima serie di smartphone, il moto g14. Oltre a tutte le caratteristiche che ormai ci aspettiamo da questi telefoni, quest’ultimo sarà in grado di aggiungere un grande tocco di eleganza grazie a una finitura in pelle vegana.

Il moto g14 è un dispositivo economico che offre contemporaneamente funzioni premium, distinguendosi dagli altri smartphone di fascia media presenti sul mercato. Permette, grazie al display Full HD+ da 6,5”, di visualizzare qualsiasi contenuto con una nitidezza perfetta. A questo si aggiungono gli altoparlanti stereo con le tecnologie Dolby Atmos e Spatial Sound by Moto che garantiscono un’esperienza audio coinvolgente, con bassi e voci potenziati e qualità del suono straordinaria.

Il dispositivo è dotato di un potente processore octa-core che garantisce la massima potenza, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. C’è poi una batteria da 5000 mAh, compatibile con la ricarica TurboPower a 15W.

moto g14 è anche dotato di un sensore da 50MP che fornisce foto dettagliate in condizioni di scarsa illuminazione. C’è anche una fotocamera Macro Vision che consente agli utenti di avvicinarsi al soggetto in modo da vedere alcuni dettagli che non si notano con l’obiettivo standard. Inoltre, la fotocamera frontale da 8MP, garantisce selfie già pronti per essere postati, grazie alla modalità Face Beauty che migliora le foto in modo automatico.

moto g14, come anticipato, è realizzato con materiali di alta qualità e include un’edizione speciale in pelle vegana per un look e una sensazione premium, morbida al tatto e resistente alle impronte. Sarà disponibile in Italia a partire da giovedì 24 agosto al prezzo di 149,90€, nelle colorazioni Pale Lilac, Butter Cream, Steel Gray e Sky Blue.