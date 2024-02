Motorola annuncia Smart Connect e Gorilla Glass su tutti gli smartphone

Da Motorola e Lenovo arrivano nuovi annunci dal Mobile World Congress di Barcellona. Tra le novità della casa alata, la soluzione Smart Connect (di cui ha parlato recentemente anche Lenovo) e l’arrivo dell’implementazione di Gorilla Glass su tutti gli smartphone, tablet e laptop dalla seconda metà del 2024.

La Smart Connect: una soluzione versatile per tutti i device

Un’esperienza cross-device per smartphone, tv, tablet e pc (purché siano compatibili). Niente più interruzioni dunque, con la possibilità di passare da un dispositivo all’altro nel corso di una determinata attività. I due schermi possono collaborare nel corso della visione di contenuti video, applicazioni, con facilità, a prescindere che sia un’esperienza di intrattenimento oppure produttiva.

Sono diverse le nuove funzioni implementate da Smart Connect. Cross Control consente di navigare tra Pc, tablet e smartphone con un’unica tastiera e un unico mouse. Una delle attività possibili è il trasferimento dei dati presenti su un tablet all’interno di un Pc Lenovo, il tutto mentre si è in un meeting sullo smartphone. La modalità Swipe to stream consente di trasferire un’attività di un’applicazione da un device e l’altro. Ad esempio se si visiona un contenuto su uno smartphone, si potrà riprendere su un tablet, o sul Pc. Il flusso delle notifiche inoltre potrà essere continuo senza interrompere il flusso, su ogni dispositivo.

Share Hub consente invece la condivisione dei file e dei contenuti multimediali che dispongano di diversi sistemi operativi. Ciò permette il trasferimento di file, anche ingombranti, da un dispositivo all’altro senza troppe difficoltà. Una funzionalità utile a chi deve editare ad esempio video ripresi con lo smartphone, sul Pc e allo stesso tempo si potrà ottimizzare velocemente gli spazi di archiviazione. Gli Appunti smart consentono agli utenti di condividere file e testo tra i vari dispositivi senza dover inviare messaggi di testo. Hotspot istantaneo è invece un sistema utile a condividere la connessione tra i prodotti connessi nell’ecosistema, senza dover inserire la password. Le fotocamere dei device potranno essere trasformati in una webcam, trasferendo le videochiamate dallo smartphone allo schermo del Tv.

Le disponibilità della Smart Connect

L’implementazione software sarà possibile sui Pc Lenovo con Windows 10 in poi, ed è scaricabile dallo store di Microsoft. Sarà disponibile inoltre su una selezione di tablet Lenovo e smartphone Motorola, dal Play Store. Non è stata attualmente fornita la lista di tutti i device compatibili, che saranno comunicati al lancio nei prossimi mesi.

I Gorilla su smartphone, laptop e tablet

Dal Mobile World Congress arriva inoltre la notizia che vede Motorola affermare la disponibilità dei pannelli protetti da Corning Gorilla Glass sull’interno portfolio, a partire dalla seconda metà del 2024. Gorilla Glass, sviluppato da Corning Incorporated, è un player importante nel mondo della scienza dei materiali. Ma non sarà solo per gli smartphone. I display saranno ben protetti anche per i laptop o i tablet Lenovo. “I consumatori di oggi continuano a richiedere affidabilità e resistenza senza compromettere il design elegante e moderno“, ha dichiarato Ruben Castano, Head of Customer Experience di Motorola. “Utilizzando il Corning Gorilla Glass su tutti i dispositivi Motorola, vogliamo guidare il settore garantendo che ogni consumatore abbia accesso alla resistenza e alla sicurezza che deriva da questa tecnologia all’avanguardia“.