La linea Motorola Defy ritorna dopo 11 anni con un nuovo modello

Motorola ha annunciato il frutto della sua collaborazione con l’azienda di telefonia Bullit Group. Si tratta del Motorola Defy 2021, ultimo modello di una linea che non vede nuove uscite da ben 11 anni.

Defy 2021, il nuovo smartphone rugged di Motorola

Il Motorola Defy 2021, come le sue versioni precedenti, è uno smartphone economico progettato per resistere a condizioni estreme. Già nel 2010 la serie Defy si proponeva di offrire una protezione totale contro gli elementi naturali: oggi Motorola rinnova la sua promessa grazie all’impiego di moderne tecnologie.

Il Defy 2021 è infatti dotato di un corpo di plastica resistente agli urti e alle cadute, nonché impenetrabile alla polvere e all’acqua grazie alla certificazione IP68. Esibisce uno schermo HD+ di 6’5” Gorilla Glass Victus, tre fotocamere posteriori (la più grande da 42 Megapixel) e una fotocamera selfie anteriore a goccia da 8 Megapixel. Verrà messo a disposizione anche un apposito laccio per una protezione ancora maggiore dalle cadute.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, possiede un processore Qualcomm Snapdragon 662 con 4 GB di RAM e una memoria di archiviazione da 64 GB. La batteria è da 5000 mAh con ricarica veloce da 20W, che secondo l’azienda permetterà al telefono di resistere per giorni. Come in tutti i nuovi modelli della famiglia, il dispositivo utilizzerà il sistema operativo Android 11 con interfaccia Moto UX.

Il Motorola Defy sarà disponibile in Europa nelle prossime settimane con un prezzo di lancio attorno ai 330€.