Motorola Edge 20, ecco le specifiche tecniche degli smartphone della nuova linea

Secondo informazioni trapelate dal leaker Evan Blass, non manca molto all’annuncio della nuova serie di smartphone Motorola Edge 20. Per ora sono noti solo i nomi in codice dei nuovi dispositivi: Berlin, Berlin NA, Pstar e Kyoto. Ecco tutte le informazioni conosciute.

Berlin

Il Motorola Edge Berlin sarà alimentato da un processore Snapdragon 778G e avrà 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Disporrà di una fotocamera frontale da 32 Megapixel e una posteriore dotata di tre lenti: una principale da 108 Megapixel, una grandangolare da 16 Megapixel e una con teleobiettivo da 8 Megapixel. Lo schermo misurerà 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sarà disponibile in due versioni: la prima uscirà globalmente, con una risoluzione 1080 X 2400 pixel e una batteria da 4000 mAh mentre la seconda, conosciuta per ora come Berlin NA, sarà un’esclusiva nordamericana, con risoluzione da 1080 X 2460 pixel e batteria da 5000 mAh.

Pstar

Il Motorola Edge Pstar sarà lanciato nei mercati europei, asiatici e sudamericani. Avrà anch’esso uno schermo di 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il processore sarà lo Snapdragon 870 con 12 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB.

Disporrà di una fotocamera per selfie da 32 Megapixel e una posteriore con tripla lente: una principale da 108 Megapixel, una grandangolare da 16 Megapixel e una con teleobiettivo da 8 Megapixel. La batteria sarà da 4500 mAh.

Kyoto

Il Motorola Edge Kyoto sarà lanciato globalmente con il nome di Motorola Edge Lite 20. Avrà uno schermo con risoluzione da 2400 X 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Come processore impiegherà il MediaTek Dimensity 720, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria fissa.

Per quanti riguarda la fotocamera, sfoggerà la solita lente anteriore da 16 Megapixel e le tre lenti posteriori: una principale da 108 Megapixel, una grandangolare da 8 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. Avrà una batteria da 5000 mAh e sarà disponibile nei colori Iron e Cosmos.

Secondo le indiscrezioni, tutti i modelli della famiglia saranno lanciati a fine luglio, e utilizzeranno il sistema operativo Android 11.