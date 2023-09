Motorola lancia Moto G54, ma in due versioni diverse

Il Motorola Moto G54 sta per essere lanciato nei mercati cinese e indiano. O meglio, i Moto G54, perché i due mercati riceveranno versioni leggermente diverse. Andiamo a vedere le differenze.

Per cominciare, tuttavia, elenchiamo le similitudini, che non sono poi così poche. Condiviso da entrambi, infatti, sarà il chipset Dimensity 7020, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Così come lo schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione 1080×2400 pixel, frequenza di aggiornamento di 120Hz e frequenza di campionamento del tocco di 240Hz.

Sulla parte posteriore, sempre su entrambi, è presente una fotocamera principale da 50MP, mentre sul lato opposto c’è un sensore da 16MP. Con la fotocamera secondaria iniziano le differenze: la Cina avrà semplicemente una batteria da 2 Megapixel, mentre in India sarà da 8 Megapixel.

Anche la batteria è diversa: in Cina infatti il Moto G54 sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 15W, mentre l’India ne avrà una da 6.000 mAh con ricarica da 33 W. Sempre in India sarà disponibile una configurazione aggiuntiva da 12/256 GB. Su questo mercato lo smartphone a uno spessore di 8,04 mm e un peso di 179,7 grammi.

Per finire, in Cina il telefono sarà disponibile in tre opzioni in pelle vegana, Blu, Verde e Magenta, al prezzo di 1.099 CNY (circa €140). In India invece le opzioni saranno Verde Menta, Blu Notte e Blu Perla, ma non si sa ancora il prezzo.

Se Motorola dovesse decidere di portare il Moto G54 all’estero, quale versione ci toccherebbe? Probabilmente quella più potente, o almeno così si può sperare. In ogni caso, entrambi i modelli riceveranno almeno tre anni di aggiornamenti di sicurezza, quindi si può stare sicuri.