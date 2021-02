Motorola lancia due nuovi smartphone della sua linea G, la gamma di fascia media dove si concentrano le vendite del brand di Lenovo: sono Moto G10 e Moto G30, due dispositivi caratterizzati da un’estetica elegante, da un evoluto reparto imaging e da solide autonomie.

I due nuovi modelli segnano anche un cambio e una semplificazione della classificazione con cui vengono indicati i dispositivi di questa gamma.

Motorola Moto G10 e Moto G30 hanno una base comune, rappresentata da un display da 6,5 pollici Max Vision, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Inoltre, sono dotati di un tasto dedicato per l’attivazione dell’assistente vocale di Google e sono animati dall’interfaccia My UX, un software leggero e mai invasivo, che non interferisce con l’esperienza pura di Android. Android 11 migliora la gestione delle conversazioni nelle app di messaggistica, il controllo dei dispositivi collegati e la privacy dei dati e presenta funzioni di accessibilità migliorate, tra cui un accesso ai comandi vocali più veloce.

Motorola Moto G10

G10 è mosso dal processore Snapdragon 460, con frequenza massima di 1,8 GHz, offre connettività 4G/Lte ed è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10W.

SCHEDA TECNICA MOTOROLA MOTO G10

Il reparto fotocamera offre un sensore principale da 48 Megapixel, un ultra grandangolare da 8 Megapixel (capace di un angolo di scatto di 118 gradi), un obiettivo macro da 2 Megapixel e un sensore di profondità. La selfie cam è invece da 8 Megapixel. Il telefono è in grado di catturare video in Full HD a 30 o 60 frame al secondo. La dotazione di memoria è composta da 4 GB di Ram e 128 GB di storage che può essere estesa con schede microSD (fino a 512 GB). Lo slot è però ibrido, dunque si può sfruttare il secondo spazio alternativamente per l’espansione di memoria o per una seconda Sim.

Motorola Moto G30

G30 integra invece il processore Qualcomm Snapdragon 662 con frequenza massima di 2 GHz, ha 6 GB di Ram e 128 GB di archiviazione, espandibili con microSD (fino a 512 GB).

Anche in questo caso è presente una batteria da 5.000 mAh, ma con una ricarica più veloce, da 20W (secondo il produttore fornisce fino a 12 ore di alimentazione in soli 20 minuti di ricarica).

SCHEDA TECNICA MOTOROLA MOTO G30

La fotocamera può contare su una luminosa ottica principale da 64 Megapixel (f/1.7), a cui si abbinano un sensore da 8 Megapixel (ultragrandangolare), uno da 2 Megapixel (macro) e un secondo a 2 Megapixel (profondità). Nella parte frontale del dispositivo troviamo una camera da 13 Megapixel.

Non mancano il tasto dedicato al Google Assistant, la connettività Nfc, il Bluetooth 5.0 e il lettore delle impronte digitali.

Prezzi e disponibilità

moto g10 sarà disponibile in Italia a partire da fine febbraio, nella variante da 4GB/128 GB, al prezzo di 189,90 euro nella colorazione Aurora Grey.

moto g30 – che avrà le medesime tempistiche di arrivo -, potrà essere acquistato nella variante da 6GB/128GB, al prezzo di 239,90 euro nel colore Phantom Black.