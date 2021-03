Motorola presenta Moto G50 e G100: caratteristiche e prezzi

Motorola ha presentato i suoi nuovi alfieri della serie G, due modelli che si collocano nella fascia media del mercato, quella dove – da sempre – c’è maggiore competizione fra i produttori di smartphone. Si chiamano Moto G50 e Moto G100 e si aggiungono ai modelli G10 e G30 lanciati qualche settimana fa. Il brand americano, ora parte della scuderia Lenovo, punta decisamente sul 5G, offrendo, proprio con il G50, lo smartphone con connettività di ultima generazione con uno dei migliori prezzi del panorama italiano. Sicuramente il 5G più economico di Motorola. Ma andiamo con ordine ed analizziamo i due dispositivi.

Moto G50

È uno smartphone 5G con display da 6,5 pollici Max Vision con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) con fromato 16:9. Lo schermo vanta un refresh rate da 90Hz e copre l’85% della superficie frontale del telefono. Telefono che è mosso dal processore Snapdragon 480. Il chipset di Qualcomm è abbinato a 4GB di Ram e 128 GB di storage, che puà essere esteso fino a 1TB con l’impiego di schede microSD. Il sistema operativo Android 11 è qui in versione stock, e ciò oltre ad assicurare un’esperienza immersiva nel sistema operativo di Google, permette al telefono di essere sempre veolce e reattivo in ogni utilizzo. A sostegno c’è la conosciuta interfaccia My UX che offre discrete personalizzazioni con gesti come lo swipe per dividere lo schermo in due o la possibilità di lavorare su più fogli e documenti contemporaneamente.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera: quella principale è da 48 Megapixel (quad pixel technology, f/1.7), a cui si aggiunge un obiettivo macro da 5 Megapixel (che permette di avvicinarsi 2,5 volte più vicino al soggetto rispetto a un obiettivo standard) e un sensore di profondità da 2 Megapixel. La selfie camera, invece, è da 13 Megapixel. L’autonomia è garantita da una solida batteria è da 5.000 mah, che può essere ricaricata con carica batteria a 10W.

Moto G50 sarà disponibile nella colorazione Steel Grey al prezzo di 279 euro.

Moto G100

Moto G100 è il top di gamma della serie G. Conferma la sua vocazione al 5G grazie alla presenza del processore Snapdragon 870, coadiuvato da 8 GB di Ram (DDRS) e 128 GB di spazio di archiviazione (UFS 3.1).

Lo smartphone, anch’esso Android 11, è dotato di un display (cinematografico) da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080×2.330 pixel), con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. La ratio dello schermo è di 21:9. Grazie a una gamma di colori più estesa del 25% e alla certificazione HDR10, i contenuti verranno visualizzati con colori vividi e una luminosità e un contrasto migliorati

Anche sul G100 è stata posta grande cura al reparto imaging. Anche su questo dispositivo sono presenti tre obiettivi: il principale è da 64 Megapixel (Quad Pixel Technology, f/1.7), abbinato a un sensore da 16 Megapixel ultra wide (f/2.2) capace di un angolo di visuale di 117 gradi e a una depth camera da 2 Megapixel per la profondità. In aggiunta c’è anche un sensore ToF.



G100 introduce la modalità Dual Capture che permette di registrare contemporaneamente con fotocamera posteriore e anteriore in modo da inquadrare se stessi e il soggetto inquadrato. Il telefono dispone anche di una chicca, che si chiama audio zoom: la funzione permette di zoomare sull’audio verso il soggetto che stiamo inquadrando, enfatizzandolo e isolandolo dal resto dei rumori di fondo.

Sulla parte frontale del telefono è presente una doppia camera da 16 e 8 Megapixel. Il primo obiettivo è il principale e offre luminosità f/2.2, il secondo è un ultra grandangolare (f/2.4) che arriva a riprendere fino a 118°, ideale dunque per selfie affollati. G100 riprende video in 4K alla risoluzione massima di 60 fps.

Sul fronte hardware, il dispositivo offre un sensore delle impronte digitali posizionato sul lato del telefono e facilmente raggiungibile sia con il pollice sia con l’indice, ha il jack audio da 3,5 mm e un doppio slot ibrido per Sim car e memoria microSD. Non manca la connettività NFC.

Autonomia: anche Moto G100 ospita una batteria è da 5.000 mAh, che può essere ricaricata con la Turbo Power 20.

G100 offre una funzionalità molto utile, chiamata Ready For: tale modalità estende le funzionalità Android a un monitor, a un Tv o anche a un Pc. Con un cavo Hdmi è possibile collegare il dispositivo per poter utilizzare un importante pacchettto di funzioni, tra cui il mobile desktop che permette di avere un ambiente simil-Windows ma con Android, giocare su uno schermo grande, effettuare una videochiamata o una videoconferenza (che sfrutterà la camera dello smartphone).

Tre i colori in cui il nuovo telefono sarà disponibile: blu, bianco e grigio (ossia Iridescent Sky, Iridecent Ocean e Slate Grey).

Il prezzo di Moto G100 è di 599 euro. Per festeggiare il lancio di 10 generazioni dal primo Moto G, sarà possibile acquistare Moto G100 al prezzo promo di 499,90 euro grazie a una promozione celebrativa di lancio valida dal 26 marzo 2021 al 18 aprile 2021.