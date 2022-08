Motorola RAZR 2022 ufficiale in Cina

Dopo tanta attesa e tante indiscrezioni Motorola ha finalmente lanciato il Moto Razr 2022. Il nuovo smartphone pieghevole mantiene il caratteristico design a conchiglia ed è stato equpaggiato con un display migliorato, una doppia fotocamera e un chipset flagship.



La diagonale dello schermo è di 6,7″, la stessa del predecessore, ma le somiglianze iniziano e finiscono qui. Il nuovo pannello OLED (che ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz) ha una cerniera migliorata che si chiude in modo simmetrico una volta che le due semiscocche vengono piegate e supporta l’HDR10+.

Inoltre, Motorola ha introdotto un nuovo design per la fotocamera da 32 Megapixel presente sullo schermo principale. Ora non presenta più la tacca ma c’è solo un piccolo foro all’interno del quale è stato alloggiato il sensore.

Sulla scocca, invece, in prossimità del display OLED esterno da 2,7 pollici, sono presenti due sensori: il principale ha una risoluzione da 50 Megapixel 1/1,55″ e OIS (identico a quello utilizzato su Edge 30 Pro e S30 Pro). La fotocamera secondaria, invece, è un’ultragrandangolare da 13 Megapixel con ampiezza di 121 gradi. I due precedenti modelli Moto Razr erano mossi dai chipset Snapdragon serie 7xx, mentre il Moto Razr 2022 è alimentato dallo Snapdragon 8+ Gen 1.

Altre specifiche includono il supporto per le riprese RAW, l’interfaccia MyUI 4.0, all’interno della quale sono state riprogettate alcune app che ora possono funzionare anche sullo schermo esterno, e due altoparlanti con supporto Dolby Atmos.

Il Moto Razr 2022 è già disponibile per il preordine sul sito cinese dell’azienda in un solo colore: il nero. I prezzi sono CNY5.999 (890 dollari) per la variante da 8/128 GB, CNY6.499 (965 dollari) per il modello da 8/256 GB e CNY7.299 (1.085 dollari) per la versione da 12/512 GB.

