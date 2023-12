Motorola razr 40 ultra ed edge 40 neo in edizione Pantone Colour of the Year 2024

Motorola e Pantone hanno collaborato per il secondo anno consecutivo alla creazione di dispositivi nel colore Pantone dell’anno. Motorola continua dunque la sua partnership con Pantone, che negli ultimi anni l’ha vista lanciare telefoni in tonalità davvero uniche.

Il Pantone Colour of the Year 2024 è il PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, ossia la tonalità di pesca vellutata e delicata, ben rappresentata dai due modelli motorola razr 40 ultra e motorola edge 40 neo, di cui pubblichiamo alcune immagini in questa pagina.

Durante la scelta dei dispositivi nel PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, Motorola ha riflettuto sul messaggio cromatico e sul suo significato di connessione umana, realizzando come motorola razr 40 ultra e motorola edge 40 neo incarnassero questo pensiero.

motorola razr 40 ultra è lo smartphone foldable del gruppo che fa capo a Lenovo, che si distingue per il suo design pieghevole e iconico, mentre motorola edge 40 neo è un dispositivo che mette il colore al centro del design, quindi perfetto per l’esperienza Pantone.

A parte il colore, che rappresenta una fresca novità, i due telefoni sono identici, sia a livello di design sia per le loro caratteristiche tecniche, ai modelli originali già sul mercato.

“È stato incredibile collaborare con Motorola, vedere la sua attenzione alla creatività, alla connessione e alla personalizzazione attraverso il colore dei dispositivi. Il colore di quest’anno trasmette perfettamente l’importanza di esprimere la connessione, il senso di comunità e il benessere personale”, ha commentato Laurie Pressman, Vice President del Pantone Colour Institute. “Il nostro Pantone Colour of the Year 2024, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, fonde la vita virtuale e quella reale, rendendolo un colore ideale per i dispositivi digitali. Non vediamo l’ora di vedere come il nostro pubblico utilizzerà le feature di Motorola per far crescere e migliorare le connessioni”.

motorola razr 40 ultra e motorola edge 40 neo nel Pantone Colour of the Year 2024 saranno disponibili in Italia a partire da gennaio 2024.