C’è la data ufficiale per l’uscita del nuovo Motorola razr. Il primo smartphone a conchiglia realizzato con un display flessibile che si piega completamente, sarà in vendita fra pochi giorni.

Dopo tante indicrezioni, provenienti quasi tutte dagli Stati Uniti, e il ritardo nella commercializzazione dovuto al successo di pubblico del nuovo smartphone (le prevendite hanno superato di gran lunga le aspettative), ora tutto è pronto per l’esordio di Razr.

Motorola razr sarà in vendita dal 6 febbraio in anteprima esclusiva con TIM, che è tra i primi operatori in Europa a supportare la eSIM integrata all’interno dello smartphone. La eSim, senza alcun supporto fisico, consente l’attivazione e la gestione delle linee mobili.

Lo smartphone sarà disponibile nei negozi e online sul sito tim.it al prezzo di 1.599 euro o in formula rateizzata (49 euro per 30 mesi, senza anticipo).