MWC Barcelona 2022, ci siamo! Seguiteci per conoscere tutte le novità

Lo abbiamo atteso tanto, praticamente due anni. Tanto è stato il tempo trascorso dall’ultima “vera” edizione del MWC Barcelona, l’evento mondiale più atteso dal mondo per il mobile hi-tech. Un appuntamento cancellato, a causa del Covid19, un secondo – lo scorso anno – tenuto in piedi coraggiosamente solo per non arrendersi alla pandemia e ora, finalmente, l’edizione della rinascita.

O almeno tutti si augurano che davvero sia così e che il MWC2022 possa segnare il ritorno alla tanto desiderata normalità.

Un edizione che, purtroppo, tenta di risorgere mentre in Europa divampa una guerra sanguinosa, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Un fatto che non poteva essere ignorato dagli organizzatori che, in una nota sulla home page del sito ufficiale, scrivono:

La GSMA condanna fermamente l’invasione russa dell’Ucraina. La situazione è in rapida evoluzione e sappiamo che i governi stanno valutando sanzioni più ampie contro la Russia. Alla luce di questa situazione e considerando la tragica perdita di vite umane, il MWC sembra irrilevante date le circostanze. Il MWC è un evento unificante con la visione di raccogliere l’ecosistema mobile cos+ da far progredire i modi e gli strumenti con i quali la connettività può garantire la prosperità delle persone, dell’industria e della società. La GSMA segue tutte le sanzioni e le politiche governative risultanti da questa situazione. Non ci sarà il Padiglione della Russia al MWC22.

Gli eventi, come sempre accade per la fiera di Barcellona si tengono sia all’interno della superficie espositiva sia all’esterno. Questi ultimi cominceranno già oggi e domani.

Cellulare Magazine seguirà il MWC in terra di Catalogna con i suoi inviati. Non perdetevi dunque tutte le novità che passeranno sia sul nostro sito sia su tutti i canali social, dove ci sarà spazio per qualche approfondimento di colore.

Che il MWC22 abbia inizio!