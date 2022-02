MWC2022: Oppo annuncia SuperVOOC 240W, Supervooc 150W e 5G

Ha aperto oggi il Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcellona e tra i grandi protagonisti del settore mobile non poteva mancare certo OPPO. L’azienda ha approfittato del palcoscenico per svelare tre interessanti tecnologie pronte per il grande pubblico: SuperVOOC 150W con Battery Health Engine per raddoppiare il ciclo di vita di una batteria, SuperVOOC 240W che ricarica una batteria da 4500mAh in 9 minuti e la nuova Oppo 5G CPE T2 che converte il 5G in una connessione Wi-Fi estremamente veloce.

“Nonostante le molte sfide che abbiamo affrontato negli ultimi anni, l’industria delle telecomunicazioni ha visto un ulteriore sviluppo positivo, e noi di OPPO abbiamo registrato una crescita costante”, ha detto Billy Zhang, Vice President of Overseas Sales and Service di OPPO. “Tecnologie come flash charge SUPERVOOC 240W dimostrano la nostra leadership nel campo dell’innovazione, mentre dispositivi come OPPO 5G CPE T2 evidenziano nuove direzioni che il nostro business sta prendendo. Attraverso la nuova brand proposition ‘Inspiration Ahead’, OPPO vuole fare leva sull’innovazione e sulla collaborazione per superare le sfide di oggi insieme ai nostri partner, mettendo a disposizione esperienze tecnologiche sempre più human-centric e stimolanti agli utenti di tutto il mondo.”

SuperVOOC 150W

La ricarica SuperVOOC 150W, sviluppata utilizzando la tecnologia di ricarica diretta con pompe di carica, assicura la ricarica di una batteria da 4.500 mAh al 50% in 5 minuti e una al 100% in soli 15 minuti.

Questa soluzione sarà pronta sui alcuni smartphone OnePlus nel corso del Q2 2022 con tecnologia Battery Health Engine, che raddoppia l’attuale ciclo di vita delle batteria aumentandolo di 800 cicli.

Supervooc 240W

Nuovo record anche per ciò che riguarda la velocità di ricarica con l’arrivo di SuperVOOC 240W. Si potrà ricaricare una batteria da 4.500mAh al 100% in circa 9 minuti, spingendo ulteriormente l’asticella del record in questo settore.

OPPO 5G CPE T2

Oppo 5G CPE T2 è un sistema in grado di convertire i segnali 5G in connessioni Wi-Fi veloci e stabili grazie al chip Snapdragon X62 5G Modem-RF e l’antenna intelligente di ultima generazione O-Reserve 2.0.

Dopo una buona accoglienza dei primi modelli da parte degli operatori di telefonia di tutto il mondo, il nuovo modello l’azienda ha già raggiunto accordi in Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico ed Europa, per consentire a una più ampia base di utenti di beneficiare dei migliori servizi della rete 5G a partire dalla seconda metà del 2022.