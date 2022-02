MWC22: Nokia presenta tre nuovi modelli entry level: C21, C21+ e C2 2nd Edition

HMD Global, ma in molti la conoscono come Nokia, ha annunciato tre nuovi smartphone Nokia della serie C – il C21, C21 Plus e C2 2nd edition, dimostrando di puntare molto sui dispositivi entry level che, non a caso, hanno fatto registrare una crescita di fatturato pari al 41% dal 2020 al 2021.

Nokia Serie C

I tre nuovi dispositivi fanno propri la solidità e la lunga durata della batteria per cui i telefoni Nokia sono diventati famosi. Questo, combinato con Android e gli aggiornamenti di sicurezza, cementano la visione di HMD per il 2022 e oltre: creare telefoni che durino più a lungo mantenendo la qualità costruttiva. La serie C, introdotta nel 2020, costituisce il 16% delle vendite totali di smartphone dell’azienda negli ultimi cinque anni.

Nokia C21 Plus

Elemento di punta della serie C – Nokia C21 Plus – è progettato per durare e offrire un design elegante e robusto, garantendo, inoltre, la durata della batteria a un prezzo competitivo. Il dispositivo viene venduto con due diverse dimensioni di batteria, 4.000 e 5.050 mAh che forniscono rispettivamente fino a due e tre giorni di autonomia. Realizzato intorno a una scocca in metallo con un grado di protezione IP52 ha un display HD+ da 6,5”. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera da 13MP con modalità panorama e ritratto.

Nokia C21

Offre una fotocamera migliorata da 8 MP con tecnologia autofocus che legge facilmente i codici QR. Le capacità di memoria migliorate, grazie a un processore multi-core, assicurano efficienza senza sacrificare la durata della batteria, mentre lo sblocco facciale basato su AI è ora supportato da un sensore di impronte digitali per una maggiore sicurezza e comodità. Due anni di aggiornamenti di sicurezza regolari sono anche di serie per i dispositivi della serie C.

Nokia C2 2nd edition

Nokia C2 2nd edition è dotato di una qualità costruttiva super resistente. Grazie a un robusto telaio interno in metallo e all’eccellente artigianato nordico, questo dispositivo è stato testato per garantire che soddisfi gli elevati standard di durata. Il display è da 5.7”. Due anni di aggiornamenti di sicurezza trimestrali assicurano anche che Nokia C2 2nd edition rimanga sempre sicuro.

Accessori Serie C

Nokia C21, C21 Plus e C2 2nd edition sono dotati di una gamma di accessori tra cui cuffie con e senza fili e auricolari realmente wireless.

Nokia Go Earbuds 2 + Un suono wireless chiaro e una vestibilità confortevole a un valore ultra-elevato, mentre la cancellazione del rumore ambientale (ENC), la resistenza al sudore e agli spruzzi, e fino a 24 ore di riproduzione permettono di stare tranquilli anche nelle giornate più piovose

Nokia Headphones (disponibili cablate e wireless) – un design super leggero con morbida imbottitura sopra l’orecchio e un braccio pieghevole per un maggiore comfort e convenienza.

Divisione HMD Enterprise

Prevedendo 1 milione di sottoscrizioni alla sua Services Suite in H1, HMD ha inoltre annunciato una nuova divisione incentrata sui servizi, per dare ulteriore impulso alla crescita e permettere all’azienda di prosperare, attrarre talenti e supportare meglio i clienti esistenti ottimizzando i processi interni.

Prezzi e disponibilità

Nokia C21 Plus sarà disponibile nel colore Dark Cyan nella variante 3/32 GB a partire da €149.

sarà disponibile nel colore Dark Cyan nella variante 3/32 GB a partire da €149. Nokia C21 sarà disponibile nei colori Dark Blue e Warm Grey nella variante 2/32 a partire da €129.

sarà disponibile nei colori Dark Blue e Warm Grey nella variante 2/32 a partire da €129. Nokia C2 2nd edition sarà disponibile nei colori Warm Grey e Dark Blue nella variante 2/32 GB a partire da €109.

Di seguito la dichiarazione dei manager dell’azienda:

‘Il 2021 è stato un anno di trasformazione, che ha portato a una solida crescita dei ricavi in tutto il business e oggi celebriamo un nuovo capitolo redditizio per HMD Global con il rilascio di tre nuovi dispositivi Nokia a prezzi accessibili che non sono solo sicuri, affidabili e durevoli, ma assicurano che il maggior numero di persone possibile possa accedere a tecnologie innovative a un prezzo accessibile’, afferma Florian Seiche, Chief Executive Officer, HMD Global. ‘Sono entusiasta di annunciare che il nostro portafoglio di servizi include una soluzione di finanziamento sicuro per smartphone e altri dispositivi. In HMD, stiamo mettendo insieme questi due ingredienti, un’esperienza smartphone di alta qualità e una soluzione di finanziamento che si basa sulla nostra missione di rendere la tecnologia mobile moderna accessibile a tutti.

In combinazione con il successo della nostra offerta di servizi per le aziende, che raggiungerà 1 milione di sottoscrizioni in H1, e assicurando l’eccezionale qualità che i clienti si aspettano da noi, offriamo un’esperienza accessibile e senza soluzione di continuità per le persone e le imprese in tutto il mondo’.