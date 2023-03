MWC23: Qualcomm annuncia le iSIM, le SIM virtuali per tutti

L’idea di avere un numero di telefono universale che funziona in tutto il mondo è un sogno da sempre. Finora, questo non è stato possibile, ma la tecnologia iSIM potrebbe cambiare lo scenario. In questo articolo, esploreremo l’annuncio della prima iSIM integrata e certificata al mondo, presentata al Mobile World Congress di Barcellona di quest’anno (MWC 2023).

La iSIM e la sua certificazione GSMA2



La iSIM è la prima SIM integrata al processore principale dello smartphone. La sua certificazione di sicurezza GSMA2 conferma che la iSIM può garantire gli stessi elevati standard di protezione e connettività informatica flessibile dell’ultima generazione di SIM integrate. Ciò significa che i loro abbonamenti possono essere gestiti da remoto tramite qualsiasi piattaforma standard. La nuova iSIM è pienamente conforme allo standard GSMA Remote SIM Provisioning.

La posizione dell’azienda

Il Vice President di Thales Mobile and Connectivity Solutions ha sottolineato che la iSIM 5G di Thales offre ai produttori di dispositivi e agli operatori di telefonia mobile una libertà ancora maggiore per offrire ai propri clienti una connettività over-the-air semplice e design di prodotti più flessibili, interessanti e accessibili. Il Chief Technology Officer di GSMA ha aggiunto che l’organizzazione si impegna a promuovere una cultura della sicurezza in tutto l’ecosistema mobile.

I benefici

La iSIM rappresenta una rivoluzione nel settore dei telefoni cellulari, poiché consente ai produttori di dispositivi e agli operatori di telefonia mobile di offrire ai propri clienti una connettività più flessibile e sicura. La sua certificazione di sicurezza GSMA2 e la conformità allo standard GSMA Remote SIM Provisioning aumentano la sua affidabilità e il suo valore per gli utenti finali.