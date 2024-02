MWC24: HMD pronta al rilancio senza Nokia

Da diversi anni, un nuovo produttore europeo si è ritagliato un piccolo posto nel mercato degli smartphone. Si tratta di HMD, azienda finlandese creata in particolare da Foxconn, Qualcomm, Google e Nokia per sviluppare e commercializzare gli smartphone Nokia con Android.

Riconquista dell’indipendenza e nuovo nome

D’ora in poi, il produttore vuole riconquistare la sua indipendenza e svela il suo nuovo nome al MWC: Human Mobile Devices. Nei prossimi mesi, i consumatori italiani scopriranno i primi smartphone HMD. Verranno aggiunti al catalogo insieme agli smartphone Nokia che il produttore vuole continuare a sviluppare.

Fusion: lo smartphone fai-da-te

Il primo progetto svelato da Human Mobile Devices è HMD Fusion. Nell’estate del 2024, HMD presenterà uno smartphone modulare completamente nuovo. Ciò comporterà, in particolare, nuovi connettori sullo smartphone. Il kit di sviluppo è già disponibile per gli appassionati del fai-da-te che vorrebbero progettare moduli per il futuro smartphone.

HMD Fusion sarà caratterizzato da un design innovativo di prossima generazione, inclusi connettori hardware integrati che consentiranno di espandere all’infinito la funzionalità di HMD Fusion attraverso ciò che chiamiamo “indossabili intelligenti”. Questo ricorda ovviamente i Moto Mods di Lenovo Motorola, questi moduli magnetici che potevano essere attaccati agli smartphone del marchio per aggiungere funzioni: una fotocamera migliore, 5G, una tastiera, ecc. Quando un brand promette di cambiare le nostre abitudini, siamo inevitabilmente entusiasti di saperne di più.

Dovremo ora aspettare l’estate per scoprire il primo smartphone Human Mobile Devices.