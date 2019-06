N26 il nuovo conto online

Quando si vuole aprire un conto corrente non è facile scegliere tra la moltitudine di offerte proposte dai vari istituti di credito. Per capire quale scegliere e trovare il miglior conto corrente con la formula più adatta alle proprie esigenze occorre confrontare le soluzioni proposte dagli istituti più importanti, studiarne le condizioni economiche come i costi fissi e variabili ed eventuali interessi previsti. Se stai cercando un banca che offre servizi gratis in Italia e in tutto il mondo come il servizio di prelievo contanti presso sportelli ATM o pagare senza costi nascosti in tutte le valute vuol dire che è arrivato il momento di prendere in considerazione il conto corrente online N26.

Che cos’è il conto corrente N26



Il conto corrente è un indispensabile strumento bancario che consente di gestire con semplicità e in totale sicurezza i propri risparmi. I conti correnti utilizzabili online permettono non solo di effettuare numerose operazioni, come per esempio il prelievo e il versamento di denaro, l’invio e la ricezione di bonifici, l’accredito dello stipendio o la domiciliazione delle utenze domestiche ma anche disporre di vari strumenti per gestire i pagamenti.



Attraverso l’apertura di un conto corrente si stipula un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il correntista: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi nei limiti del saldo disponibile.



Per aprire un conto corrente N26 non è necessario recarsi presso l’istituto bancario perché è possibile farlo comodamente da casa. A differenza di altre banche online, N26 in effetti garantisce un processo molto veloce, in soli due giorni dalla registrazione sul sito che avviene in appena 8 minuti, si riceve la carta Mastercard.



Quindi è possibile abbandonare le ormai vecchie carte di credito o debito e dedicarsi all’apertura di questo sicuro conto corrente online. E’ davvero sorprendente come con N26 è diventato tutto facile gestire il proprio denaro: quando ho aperto il conto Webank per esempio, dalla registrazione sul sito web alla effettiva apertura del conto è passato un mese mezzo. Stesso discorso è avvenuto qualche anno fa con Ingdirect.

Per incrementare la sicurezza del conto in banca online e di tutte le transazioni, N26 garantisce la funzione on-the-go che si attiva e disattiva in tempo reale.



Se si parte per una vacanza all’estero si consiglia per motivi di sicurezza di disattivare i pagamenti online e attivare invece i prelievi dagli ATM. Per riattivare i pagamenti online basta accedere all’app di N26 e attivare il servizio con un semplice click. Dopo ogni attività dal conto corrente, inclusi i pagamenti con la carta N26, prelievi allo sportello, addebiti diretti e transazioni si riceve immediatamente una notifica push sul proprio smartphone.



La procedura di sicurezza protegge su tre livelli il conto corrente N26 e tutte le transazioni infatti:

l’ account può essere associato a un solo smartphone alla volta;

si accedere al proprio account tramite password personale o impronta digitale;

verifica di tutte le transazioni online e offline tramite il PIN.

I servizi del conto N26



Dopo la registrazione online si riceve a casa la carta Mastercard con la quale è possibile prelevare dovunque ci si trova e a costo zero. Se sei un appassionato/a di acquisti online puoi comodamente utilizzare la carta Mastercard N26 e pagare su internet qualsiasi servizio acquistato e su tutti gli e-commerce. Se hai prenotato una prestazione sanitaria puoi pagare il ticket online senza fare la stressante fila presso gli sportelli del CUP.

N26 è un vero e proprio conto corrente in quanto garantisce un Iban per ricevere ed effettuare bonifici, farsi accreditare lo stipendio o la pensione. Per qualsiasi problema relativo la gestione del conto corrente N26 c’è l’assistenza 24 ore su 24 in italiano così in caso di furto o smarrimento è possibile bloccare la carta ed evitare spiacevoli addebiti. Inoltre è garantito l’assistenza anche nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

La carta di debito N26 consente di disporre del proprio denaro anche quando si è in vacanza all’estero infatti è possibile prelevare presso gli sportelli di Monaco, Amsterdam, Londra e altre città turistiche grazie un codice IBAN (tedesco) che N26 assegna. Tutto questo senza costi di commissione sui prelievi all’estero.

Partire e andare fuori Italia oggi non è più un problema sia per il contante che per la sicurezza dei propri risparmi.

Cosa fare in caso di phishing, email false?

Il phishing consiste in quell’attività fraudolenta adottata da un malfattore che cerca di ottenere la password o le credenziali di accesso tramite email ingannevoli, messaggi di testo o siti web falsi. Per esempio è possibile ricevere un collegamento che rimanda a un falso sito web, che richiede informazioni personali sensibili. Spesso il falso sito ha l’aspetto di una banca reale o di un altro sito ben noto. Pertanto si consiglia di evitare di cliccare sui collegamenti sospetti presenti nelle email o nei messaggi di testo.

N26 non chiede la password, il PIN (numero di identificazione personale) o il TAN (numero di autenticazione della transazione) tramite email o messaggio di testo pertanto attenzione, se qualcuno ottiene le informazioni personali riservate, potrebbe utilizzarle per accedere al sito reale e dunque al conto corrente.



La ricezione di e-mail, contenente la richiesta dei codici di accesso all’home banking per aggiornamento servizi pena l’inutilizzabilità del servizio, genera nel suo titolare del conto l’implicita convinzione che sia la sua banca. Purtroppo però tali dati, carpiti da terzi con l’inganno vengono fraudolentemente utilizzati per compiere operazioni bancarie non autorizzate, al fine di sottrarre ingenti somme di denaro dal conto corrente



Inoltre, è importante non inserire informazioni personali su un sito web che ha un url che inizia con http://, i siti web sicuri sono solo quelli che utilizzano il protocollo https:// e che hanno anche un piccolo simbolo a forma di lucchetto all’interno del browser, accanto al nome del sito. Tutti i siti web e i servizi web di N26 utilizzano una connessione sicura https://n26.com/.



Adesso non resta che aprire il conto corrente online N26 e scegliere quello più adatto alle tue esigenze tra: N26, N26 Black e N26 Metal. Il conto N26 non ha costi di attivazione ed è possibile effettuare prelievi ATM gratis in euro e pagamenti senza commissioni. L’N26 Black ha un costo mensile di 9,90 euro e consente oltre ai servizi erogati dal primo, di prelevare gratis in tutto il mondo e di stipulare una pacchetto assicurativo Alianz. Infine il conto N26 Metal oltre ai i servizi menzionati offre in più il supporto clienti dedicato e l’accesso ad offerte partner esclusive.