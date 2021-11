Nasce Motorola 312 Labs, il nuovo gruppo di ricerca per il futuro

Motorola presenta 312 Labs, un nuovo gruppo nell’ambito nell’organizzazione della società di telefonia. L’inaugurazione di questo gruppo è stata effettuata nell’ottica della politica dell’azienda di portare sul mercato le tecnologia, fornendo contemporaneamente il massimo valore ai clienti.

312 Labs sosterrà Motorola nell’ambito di ricerca e sviluppo, operando attività di ideazione, concezione e prototipazione. Il gruppo avrà il compito di di dare vita a nuove soluzioni e tecnologie mobili per il futuro.

Il nome “312 Labs” deriva dal prefisso telefonico di Chicago, luogo dove sono nati dispositivi iconici di Motorola. L’intenzione dell’azienda è di creare un team diversificato e multidisciplinare, allo scopo di raggiungere un’innovazione a 360 gradi. Alcuni temi chiave espolrati saranno l’ecosistema connesso del futuro, il metaverso e l’avanzamento delle tecnologie legate a display, VR e AR.

Dan Dery, Vice President of Service di Motorola, ha lasciato la seguente dichiarazione.

I Motorola 312 Labs sono posizionati in modo unico in quanto la loro missione è quella di esplorare l’ignoto, ma con un team di ricerca che ha la competenza per trasformare un’idea di concept in realtà. Una delle nostre competenze è la comprensione delle esigenze dei consumatori, perché non ha senso innovare se non si offre valore. Per noi si tratta di un focus primario mentre guardiamo al futuro della tecnologia mobile.