Netatmo ha presentato la serratura e le chiavi intelligenti.

Il nuovo dispositivo permette all’utente di gestire e condividere l’accesso alla propria casa in modo semplice e sicuro. La porta si apre e si chiude inserendo la chiave intelligente nella serratura, come una chiave convenzionale, oppure utilizzando l’applicazione Netatmo Security. Da quest’ultima è possibile configurare tutte le chiavi da abbinare alla serratura, condividere l’accesso alla casa con tutti i membri della famiglia e disattivare una chiave smarrita o rubata con un semplice clic sullo smartphone.

Inoltre, l’utente può mandare un invito allo smartphone dei suoi ospiti per lasciarli entrare in casa, anche in sua assenza. L’invito, trasmesso direttamente dall’applicazione, sostituisce la chiave fisica.

Netatmo: sicurezza innanzitutto

La serratura di Netatmo è pensata per resistere alle compromissioni fisiche e agli attacchi informatici. Basata sulla tecnologia Bluetooth e quindi non dipendente da una connessione internet, la serratura comunica con le chiavi grazie alla tecnologia Nfc. In caso di smarrimento o furto delle chiavi, l’accesso alla casa rimane protetto, in quanto l’utente può disattivarle in tempo reale con un semplice gesto dal proprio smartphone senza dover sostituire la serratura.

La serratura è dotata di un accelerometro che rileva le vibrazioni associate a un eventuale tentativo di effrazione. La serratura è compatibile con Apple HomeKit.

Autonomia

La serratura intelligente è dotata di pile con una durata di due anni. Quando queste sono quasi esaurite, l’utente viene avvisato da un segnale acustico specifico al momento della chiusura o apertura della porta, oppure tramite una notifica sullo smartphone se si trova nel raggio di copertura del Bluetooth della serratura.