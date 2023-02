Netflix dice stop alla condivisione degli account in Europa: si parte subito da Spagna e Portogallo

Netflix ha annunciato l’attesa restrizione per la condivisione degli account anche in Europa. I primi paesi ad essere colpiti sono Spagna e Portogallo. In questi stati, si potrà utilizzare lo stesso account alle tariffe attuali soltanto gli utenti che risiedono nella stessa casa, che dovrà essere indicata come “sede principale” dell’abbonamento.



E per chi volesse condividere il proprio account? Gli abbonati “standard” e “premium” dovranno aggiungere un sovrapprezzo rispetto alla quota mensile pagata per accedere alla piattaforma. L’aumento sarà rispettivamente di 3,99 euro in Portogallo e 5,99 euro in Spagna.

I prezzi di oggi



Ad oggi, le tariffe per gli utenti sono: “Base con pubblicità” (5,49 euro al mese), “Base” (7,99 euro al mese), “Standard” (12,99 euro al mese) e “Premium” (17,99 euro al mese). Nonostante un 2022 di crescita sia i termini di ricavi che di abbonati, Netflix ha deciso di intraprendere una strada diversa e ormai per l’Italia è solo questione di settimane..