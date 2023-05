Netflix annuncia la politica anti-sharing in Italia: addio alla condivisione degli account

Ecco fatto, Netflix ha finalmente trovato la soluzione perfetta per rovinare la vita ai suoi abbonati: stop alla condivisione degli account. Dopo aver condotto i suoi piccoli esperimenti in alcuni mercati e una prima implementazione in alcuni paesi, tra cui l’Italia, il gigante dello streaming sta implementando la sua politica anti-sharing in tutta Europa.

Da oggi, gli abbonati in Italia che amano condividere il proprio account Netflix con il cugino, il loro ex o il loro amico di lunga data, e questo, fuori casa, riceveranno una piccola parola dolce dall’azienda: “Il tuo account Netflix è destinato all’uso da parte di componenti dello stesso nucleo familiare ”.

Netflix definisce “famiglia” come ” chiunque viva in quella casa può guardare Netflix ovunque, a casa, in viaggio o in vacanza, e sfruttare nuove funzionalità come il trasferimento del profilo e l’accesso e i dispositivi.

E la parte peggiore di tutto? Le commissioni aggiuntive per la condivisione dell’account sono tutt’altro che un affare. Per 5,99 euro a persona in più, può diventare rapidamente costoso.

Ma prima di fare i salti di gioia, ricordiamo che lo stesso provvedimento, applicato in Italia, è stato accolto piuttosto male. Tanto che, secondo uno studio della società Kantar, questo gioco di prestigio sui prezzi ha spinto un milione di telespettatori italiani a dire addio a Netflix. Il churn rate è “quasi triplicato” rispetto al trimestre precedente.

Con il 10% degli abbonati Netflix in Italia che desiderano annullare l’abbonamento durante il trimestre in corso, ci si chiede se l’azienda americana non abbia sottovalutato il costo di tale misura. In un mercato sempre più competitivo, con una pletora di piattaforme di streaming pronte a stendere il tappeto rosso a questi abbonati trascurati, Netflix potrebbe dover ripensare la sua strategia.