Netflix si prepara ad un nuovo abbonamento economico con pubblicità

Da ormai un po’ di tempo, Netflix sta attuando una serie di manovre per tentare di riconquistare i guadagni perduti. Il servizio di streaming infatti ha perso molti abbonamenti: per risolvere questo problema introdurrà un nuovo tipo di sottoscrizione, meno costoso ma accompagnato da pubblicità.

Non è noto ancora quale sarà la quantità di pubblicità, né quando saranno trasmesse. Inoltre, pare che alcune delle funzionalità di Netflix verranno a mancare con l’abbonamento meno costoso: ad esempio, non sarà possibile scaricare serie per vederle offline, o addirittura alcuni contenuti potrebbero essere esclusivi alla versione premium.

Nonostante queste mancanze, Netflix offrirà una tregua dalle pubblicità in alcuni casi. Diverse fonti hanno riportato che non ci saranno interruzioni pubblicitarie durante la visione di programmi per bambini e di film originali appena usciti.

Questo sistema potrebbe rivelarsi interessante per gli utenti interessati principalmente ai nuovi film, ma anche ai genitori di ragazzi più piccoli. Sicuramente farà contente anche le case di produzione, che spesso non vedono di buon occhio pubblicità nel mezzo del loro film.

Netflix non si è ancora pronunciata sulla questione: secondo diverse fonti, il nuovo abbonamento economico sarà lanciato l’anno prossimo, con un prezzo ancora sconosciuto ma inferiore a quelli attuali.