Nexi Pay arriva su Huawei AppGallery

Nexi Pay, l’app di riferimento nel mercato dei pagamenti digitali nel nostro Paese targata Nexi, la PayTech italiana leader nei digital payments, sbarca su AppGallery ed è disponibile per tutti gli smartphone dotati dei Huawei Mobile Services.

Con Nexi Pay è possibile gestire la propria carta direttamente dallo smartphone: dall’attivazione al monitoraggio delle spese, dalla gestione del plafond (disponibilità residua, estratto conto, spending control, rateizzazione degli acquisti) alla sicurezza dei pagamenti. Infatti, consente di autorizzare gli acquisti online in totale sicurezza, di ricaricare il credito telefonico e le carte prepagate, di aderire a IoSi Start, il programma di Nexi che offre vantaggi esclusivi agli iscritti.

Infine, per tutte le carte Nexi è possibile aderire al Cashback di Stato direttamente tramite l’app, con pochissimi passaggi, in modalità sicura e veloce, senza necessità di registrarsi con identità digitale sull’app IO.

“Oggi aggiungiamo un nuovo e importante tassello nella crescita del nostro ecosistema che testimonia il constante impegno di Huawei nel garantire la miglior esperienza d’uso su tutti i device dotati di HMS. Con l’arrivo di Nexi Pay su Huawei AppGallery continuiamo a dimostrare che attraverso partner affidabili siamo in grado di offrire ai nostri consumatori le soluzioni migliori per la gestione delle loro finanze in modo semplice, veloce e sicuro”, commenta Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.