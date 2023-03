Niente più Lenovo Legion: cancellata la serie di telefoni da gaming

Lenovo offre una grande gamma di prodotti nel campo del gaming: non solo PC, come il portatile ThinkPad, ma anche smartphone, come la serie Lenovo Legion. Serie che però è destinata ad arrestarsi, come ha confermato un portavoce della compagnia.

Il motivo dell’addio della serie, secondo l’azienda, sta nel cambiamento del mercato e nel desiderio di offrire una proposta solida e coerente. L’azienda infatti non abbandonerà i prodotti da gaming, ma si concentrerà su quelli in grado di offrire il maggiore valore al consumatore.

La gamma di smartphone Lenovo Legion era una delle principali del campo del gaming mobile: in effetti, sembra che il settore in questo momento non sia molto roseo. I competitor ci sono ancora, per esempio Asus ROG Phone e Xiaomi Black Shark: anche quest’ultimo però sembra aver riscontrato qualche problema, come testimonia il fatto che l’azienda ha licenziato metà dei dipendenti assegnati alla divisione gaming.

La serie di Lenovo è durata appena tre anni: il primo modello era uscito nel 2020 con un buon successo. Con un concorrente in meno sarà interessante vedere come evolveranno le altre opzioni di smartphone da gaming, o se anche queste saranno destinate a scomparire.