Da Nikon un contest su Instagram e lezioni di fotografia via Facebook

Nikon lancia la #iofotografodacasa Challenge, un contest in cui gli utenti sono chiamati a pubblicare nelle stories di Instagram una foto, scattata anche in tempo reale, che racconti le giornate a casa. Gli scatti possono ritrarre scene all’interno delle mura domestiche oppure riprese dalla propria finestra. Basta poi taggare un amico e NikonItalia per lanciare la sfida.

Per agevolare la realizzazione di scatti creativi e ben riusciti ma anche per rendere più fruttuoso il tempo trascorso a casa a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, Nikon ha pensato a un’altra iniziativa. Ha infatti deciso di mettere a disposizione ogni giorno su Facebook, sulla sua pagina ufficiale @NikonItalia, una diretta della durata di un’ora con approfondimenti sulla fotografia e sul video. Si tratta di veri e propri webinar per sfruttare al meglio il tempo e coltivare le proprie passioni tra le mura domestiche. Andranno in onda tutti i giorni dalle 17.00 alle 18.00.

Sulla pagina Facebook è inoltre possibile rivedere anche le dirette dei giorni scorsi. I 12 fotografi Master della Nikon School che terranno i live, tra cui Francesco Francia, Damiano Andreotti, Claudio Piccoli e Alessandro Vargiu, affronteranno svariati temi, come per esempio la street photography, il ritratto, la fotografia di animali e Lightroom.