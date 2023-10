Nintendo Switch 2: arriverà nella seconda metà del 2024

Anche se settimana dopo settimana trapelano molte informazioni su Switch 2, la futura console di Nintendo non dovrebbe essere rilasciata così presto.

Nintendo Switch 2 continua a fare scalpore questo autunno. Da quando la console è stata mostrata dietro le quinte alla Gamescom alla fine di agosto, le informazioni sono trapelate periodicamente. La console supporterebbe quindi il DLSS di Nvidia e il ray tracing, per una potenza che, secondo le ultime notizie, dovrebbe avvicinarla a PS4 e Xbox One.

Se i numerosi leak indicavano una data di uscita del 2024, un’intervista con Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, ha fornito diversi dettagli sul calendario previsto dal produttore.

– Until the end of the current fiscal (end of March 2024), Nintendo will focus on the current Switch business

– They will support the current Switch in the fiscal after that, too