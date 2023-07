Nintendo Switch 2: nuovi indizi sulla data di uscita

Nonostante il primo Nintendo Switch sia stato lanciato oltre sei anni fa, ne esistono soltanto due versioni: Switch Lite, che, pur avendo meno funzionalità, ha un costo inferiore, e Switch Oled, che vanta uno schermo di qualità superiore. I componenti fondamentali, incluso l’elenco dei giochi, sono rimasti invariati. Di recente, si sono intensificate le speculazioni riguardo a un lancio previsto per l’anno prossimo.

Un’indiscrezione sul Nintendo Switch 2

Una fonte vicina a Nintendo ha svelato informazioni sul prossimo Switch 2. Un rapporto finanziario redatto da un media cinese per PixArt Imaging sembra fornire alcune indicazioni. Questa società, esperta in sensori ottici, collabora da tempo con Nintendo: è infatti uno dei principali clienti storici dell’impresa taiwanese. Notebookcheck sottolinea che PixArt ha collaborato con Nintendo in diverse occasioni, fornendo, tra l’altro, chip per i sensori di immagine CMOS, come quelli presenti nei Joy-Con.

Il futuro della console

Il suddetto rapporto fa riferimento a una “console di gioco giapponese”, e molti elementi suggeriscono che potrebbe trattarsi del Nintendo Switch 2. È indicato che questa console verrà lanciata “all’inizio del prossimo anno”, secondo le informazioni emerse dalla catena di fornitura.

Possibili competitor?

Ma potrebbe trattarsi di un prodotto di Sony? L’analisi suggerisce che l’entità in questione è stata “assente per molti anni” e che la console di gioco è uno dei principali clienti di PixArt. Anche in vista di un promettente 2023, l’aspettativa per il 2024 è altrettanto positiva, soprattutto grazie alla nuova console di Nintendo.

Tuttavia, le anticipazioni riguardo alla data di lancio del Switch 2 non sono una novità. Alcune settimane fa, il sito MoneyDJ riportava che il lancio del Switch 2 era previsto per la prima metà del 2024, basandosi sull’analisi delle attività delle fabbriche Foxconn in Cina. Notebookcheck, da parte sua, ipotizza che il rapporto finanziario potrebbe in realtà riferirsi a Sony e al Project Q della PlayStation 5, una console progettata per lo streaming dei giochi dalla PlayStation 5 e prevista per la fine del 2023.