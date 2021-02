Nokia 1.4 con Android 10 Go Edition. In vendita a 129 euro

Nokia 1.4 è il nuovo smartphone low cost di HMD Global in vendita a 129 euro. Realizzato intorno alla piattaforma di Google dedicata ai telefoni entry level, Android 10 Go, lo smartphone non rinuncia però ad alcuni fra gli elementi più apprezzati dagli utenti.

Nokia 1.4 non si fa mancare infatti un ampio display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ di 720×1.600 pixel e rapporto di forma 20:9 che rende lo smartphone slanciato e, dunque, impugnabile comodamente (dimensioni: 166,4×76,7×8,5 mm).

Il comparto imaging, altro elemento cui gli utenti prestano sempre particolare attenzione, è composto da una fotocamera posteriore con doppio sensore, da 8 Megapixel (quella principale) e da 2 Megapixel (con ottica macro), e una anteriore da 5 Megapixel alloggiata in un poco invadente notch a goccia.

Altra componente non scontata in modelli entry level è il lettore di impronte digitali, che troviamo appena sotto alla bella cornice circolare posteriore che ospita le fotocamere. Sarà così possibile avere accesso allo smartphone e ai suoi contenuti semplicemente appoggiandovi il polpastrello.

Il motore di Nokia 1.4 è il chip Qualcomm QM215, dotato di 4 core ARM Cortex A53 con frequenza di clock massima di 1,3 GHz e architettura a 64 bit. Vi si affiancano 1 GB di memoria Ram e 16 GB di spazio di archiviazione (espandibile con schede microSD di taglio massimo di 128 GB). Si tratta di specifiche tecniche modeste rispetto a quelle di modelli di fascia di prezzo superiore ma comunque sufficienti per Android 10 Go (Nokia ha già annunciato la compatibilità con Android 11 Go).

Completano il quadro delle caratteristiche tecniche la sezione radio è 4G dual Sim e la batteria integrata da 4.000 mAh, che dovrebbe consentire a Nokia 1.4 di raggiungere agevolmente i due giorni di autonomia. Non manca, infine, il jack audio da 3,5 mm.

Due le colorazioni disponibili: Fjord (azzurro) e Charcoal (grigio scuro).