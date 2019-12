Nokia ha annunciato questa sera il suo nuovo modello Nokia 2.3. Con un evento che si è tenuto al Cairo, e in contemporanea a Milano, il brand di HMD Global ha messo in pista di lancio un dispositivo entry level con Android One, che sarà commercializzato al prezzo di 129 euro.



Nokia 2.3 ha un design semplice, con scocca in policarbonato. Offre un display Lcd da 6,2 pollici, 720p, un pulsante dedicato per l’assistente vocale Google Assistant e, sul lato sinistro, un cassettino capace di ospitare due Sim card più l’espansione di memoria microSD.

Lo smartphone Nokia 2.3 è mosso dal chipset MediaTek Helio A22 con 2 GB di Ram e 32 GB di memoria espandibile. È dotato di Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, presa microUSB, radio Fm e jack per cuffie da 3,5 mm.

Sulla parte posteriore del telefono c’è una doppia fotocamera, con un sensore principale f/2.2 da 13 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel (che lavora soprattutto sulla gestione della profondità di campo). Sulla parte anteriore è presente una fotocamera f/2.4 da 5 Megapixel che supporta anche lo sblocco facciale.



Il Nokia 2.3 è alimentato da una batteria da 4.000 mAh che, secondo Nokia, fornisce fino a due giorni di autonomia. Non è invece presente il supporto per la ricarica rapida, quindi il telefono è in grado di caricare solo a 5 W.



Come gli altri telefoni Android di Nokia, il Nokia 2.3 è un dispositivo Android One. Nokia promette 2 anni di aggiornamenti Android (si arriverà dunque, in questo caso, ad Android 11) e 3 anni di aggiornamenti mensili sulla sicurezza.