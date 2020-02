HMD Global presenterà diversi nuovi smartphone al MWC 2020 che si terrà a Barcellona alla fine di febbraio. Il Nokia 5.2 è uno di questi ed è appena stato mostrato dal celebre leaker Evan Blass sul suo canale Twitter @evleaks.



Nokia 5.2 ha un suggestivo nome in codice, ossia quello che viene attribuito in via di sviluppo: Captain America.



Seguendo le orme di praticamente tutti i recenti smartphone a marchio Nokia, il dispositivo presenta un display da 6,2 pollici con cornici sufficientemente ridotte (ma non proprio invisibili) e una parte inferiore leggermente più grande, dove è stato posto il marchio Nokia.



Sul retro del telefono, oltre al sensore fisico per il riconoscimento delle impronte digitali, c’è una quadrupla fotocamera, incastonata in una sezione circolare. Si tratta di una indiscrezione piuttosto sorprendente poiché le voci giunte fino ad oggi avevano sempre riportato della presenza di una doppia fotocamera. Ora i sensori paiono essere raddoppiati.



Secondo quanto riferito, lo smartphone sarà mosso da un processore Qualcomm Snapdragon 632. Secondo Evan Blass, il dispositvo offrità 64 GB di memoria interna e 6 GB di Ram. Il sistema operativo sarà quello stock Android 10 e anche questo modello sarà parte del programma Android One.



Il Nokia 5.2 dovrebbe diventare ufficiale domenica 23 febbraio, e poi arrivare sul mercato mercoledì 4 marzo. Il prezzo dovrebbe essere di 169 euro.