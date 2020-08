Abbiamo provato il modello Nokia 5.3 (presentato ufficialmente lo scorso marzo), smartphone di fascia medio-bassa di HMD Mobile. Un dispositivo che è tuttavia capace di offrire un’esperienza d’uso piacevole.

Merito di un sistema ben ottimizzato, con Android Stock (in versione Android One che assicura ai consumatori la garanzia di aggiornamenti continui per due anni) e mosso dal processore Snapdragon 665. Un chipset che pur non essendo un mostro di potenza, garantisce al Nokia 5.3 tutta la capacità di calcolo che serve per il normale utilizzo e anche qualcosa in più…

La fotocamera del Nokia 5.3

L’obiettivo principale è da 13 Megapixel con apertura focale f/1.8 ed è abbinato a un secondo sensore da 5 Megapixel ultragrandangolare (con angolo di campo 118°). La terza ottica (una macro) è da 2 Megapixel. C’è anche un quarto sensore di profondità, anch’esso da 2 Megapixel, il cui compito è quello di consentire l’effetto bokeh nelle immagini.

C’è il jack audio e anche un triplo slot, in grado di ospitare contemporaneamente due sim e l’espansione di memoria.

Bene l’autonomia della batteria da 4.000 mAh, mentre la qualità acustica in chiamata è perfettibile. Nokia 5.3 ha un prezzo di 219 euro. Qui la scheda tecnica completa.