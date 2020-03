Nokia 5.3 quattro fotocamere con intelligenza artificiale

HMD Global presenta il nuovo Nokia 5.3, smartphone con Android 10 che fa del reparto fotografico uno dei suoi punti di forza. In vendita a 219 euro, vanta infatti ben quattro fotocamere posteriori affiancate dall’intelligenza artificiale che aiuta a ottenere risultati di buona qualità in ogni contesto di scatto e, grazie alla night mode, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera

L’obiettivo principale ha un angolo di visuale “normale” e apertura focale f/1.8, in abbinamento a un sensore da 13 Megapixel. Il secondo sensore da 5 Megapixel lavora lavora invece in tandem con un’ottica ultra-grandangolare (angolo di campo 118°). La terza è invece un’ottica macro per scatti a distanza ravvicinata e adotta un sensore da 2 Megapixel. Il quarto è invece un sensore di profondità, anch’esso da 2 Megapixel, il cui compito è quello di consentire l’effetto bokeh nelle immagini (soggetto a fuoco e sfondo sfuocato). Piacevolo il design circolare della cornice che raggruppa sensori e ottiche.

La fotocamera frontale adotta invece un sensore da 8 Megapixel con apertura f/2. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, quest’ultima si occupa del riconoscimento automatico delle scene, la modalità ritratto e quella notturna.

Le caratteristiche tecniche

Andando oltre, nella cartà di identità del nuovo Nokia 5.3, troviamo l’ampio display da 6,55 pollici con notch, in formato 20:9 e una risoluzione di 1.600×720 pixel. La luminosità dichiarata è di 450 nit. Il cuore pulsante dello smartphone è costituito dal chip Snapdragon 655 di Qualcomm, cui si affiancano – nella versione che sarà in vendita sul mercato italiano – 4 GB di Ram e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 512 GB via microSD.

Altro elemento di Nokia 5.3 enfatizzato da HMD Global durante la presentazione è l’autonomia. Grazie a una batteria con capacità di 4.000 mAh e le ottimizzazioni di Android 10, il modello è in grado di consentire fino a due giorni lontano dal carica batteria. Restiamo sul sistema operativo per dire non solo che l’interfaccia utente è di tipo stock (dunque non personalizzata in alcun modo) ma anche perché il produttore ha già assicurato in via ufficiale l’aggiornamento alla versione 11 di Android, oltre ad update di sicurezza costanti.

Nokia 5.3 sarà in vendita in Italia a 219 euro, come detto, nelle colorazioni Charcoal, Cyan e Sand (Carbone, ciano e sabbia).

Durante la presentazione di Nokia 5.3 il produttore ha annunciato anche:

– Nokia 8.3 con tecnologia 5G. Qui tutte le caratteristiche

– Nokia 1.3 con Android Go. Qui tutte le caratteristiche

– Nokia 5310 feature phone. Qui tutte le caratteristiche