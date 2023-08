Nokia presenta i feature phone 150 e 130, utili per i meno esperti

HMD Global si prepara a lanciare due nuovi modelli della storica linea Nokia: il Nokia 150 e il Nokia 130. Non si tratta di veri e propri smartphone, ma di feature phone, dunque dotati di funzionalità limitate e principalmente utili per i meno esperti, ma anche per i nostalgici.

Il Nokia 150 bilancia il design con la durabilità. Il suo corpo è realizzato in policarbonato colorato, quindi senza vernice che si possa staccare. Dispone inoltre della certificazione IP52 contro la polvere e l’acqua. Il tutto si conclude con tasti metallici e parte posteriore testurizzata.

Lo schermo è da 2,4″, con risoluzione 240 x 320px . È possibile aggiungere una scheda microSD (fino a 32 GB) per archiviare le foto scattate con la fotocamera da 0,3 MP e gli MP3. È presente anche un ricevitore radio FM e una presa per cuffie da 3,5 mm. Il telefono è alimentato da una batteria removibile da 1.450 mAh ricaricabile tramite MicroUSB attraverso il caricabatterie incluso. Il sistema operativo, infine, è Nokia OS S30+.

Nokia 130, noto anche come Nokia 130 Music, è studiato proprio per l’ascolto. Niente fotocamera, ma un altoparlante più grande. Come il 150 può riprodurre file MP3 da una scheda microSD fino a 32 GB o dalla radio FM. Dispone poi di una presa per cuffie da 3,5 mm, con auricolare è incluso nella confezione.

Le altre caratteristiche sono identiche: schermo da 2,4″, stesso sistema operativo, batteria da 1.450 mAh e caricabatterie microUSB. Entrambi i telefoni arriveranno in Italia, ma bisogna ricordarsi che funzioneranno solo con il 2G sulle bande 900 e 1800.