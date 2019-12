Nokia conquista nuovi segmenti di mercato e, dopo gli smartphone, è pronta per entrare in un nuovo mercato: quello delle Smart Tv.

Per essere più precisi, però, la società ha concesso in licenza il proprio nome a un rivenditore di terze parti, per espandersi in questo nuovo settore merceologico.



La società indiana Flipkart ha infatti ricevuto l’ok per utilizzare il marchio Nokia per le sue Smart Tv. Flipkart è un importante rivenditore di e-commerce in India, area geografica dove sarà venduto inizialmente il prodotto..



Il Nokia Ultra HD (4K) Led Smart Android offre una diagonale da 55 pollici ed è alimentato da un processore quad-core PureX abbinato a 2,25 GB di Ram. La Tv offre due altoparlanti da 24 Watt, parte di un sistema audio di JBL by Harman, che fa parte di un altro accordo di partnership.

La Tv gira su Android 9 Pie e include un display in 16:9 con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, supporto per Dolby Vision e HDR10, tre porte Hdmi e due porte Usb.



Il dispositivo sarà commercializzato a partire da domani 10 dicembre. In India avrà un prezzo di 42mila rupie, più di 500 euro. Al momento non ci sono notizie ufficiali riguardo alla vendita della Tv Nokia anche in altri Paesi.