Nokia PureBook Pro 15 e 17: la francese Off Global presenta i primi laptop con brand Nokia

Il marchio Nokia sta entrando nel mercato dei laptop grazie alla giovane azienda francese Off Global che ne ha acquisito i diritti. A pochi giorni dall’avvio del MWC di Barcellona, l’azienda annuncia la gamma Nokia PureBook Pro, due notebook che puntano ad essere facili da usare, dalle buone prestazioni e con un occhio al design.

L’annuncio

Siamo molto orgogliosi di garantire una licenza internazionale per un marchio così noto come Nokia. In OFF Global, beneficiamo di una notevole esperienza nella progettazione e sviluppo di prodotti tecnologici di consumo che intendiamo portare nella nuova gamma di laptop a marchio Nokia.

La pandemia sta cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo, viaggiamo e ci connettiamo. I nostri laptop sono diventati i compagni quotidiani su cui facciamo affidamento. L’obiettivo della nostra società è fornire una gamma di laptop che soddisfi le nuove esigenze dei consumatori consentendo produttività, comfort e ottimo design a un prezzo interessante.

Siamo molto orgogliosi di presentare oggi il nostro fiore all’occhiello, il Nokia PureBook Pro, che sarà messo in commercio nei prossimi mesi. Convinti che i nostri prodotti faranno la differenza, ambiamo ad assumere un ruolo significativo nei segmenti di mercato entry level e mid-range nelle regioni di lancio durante il 2022.

Semplicità made in Nokia

Con questi modelli, rispettivamente da 15 e 17 pollici, Off Global non punta a rimpiazzare gli ultraportatili e neanche i PC ad alte prestazioni da migliaia di euro ma PC dedicati alla famiglia. Quelli che possono interessare così tante persone per attrezzare una casa e fornire sia un livello sufficiente di prestazioni per le attività quotidiane, sia allo stesso tempo comfort per guardare la TV, giocare in cloud o guardare Netflix.

Il Nokia PureBook Pro è un PC portatile dotato di uno schermo LCD IPS da 15,6 pollici o 17,3 pollici con definizione Full-HD e trattamento antiriflesso. Nella scocca in plastica (con coperchio rivestito in alluminio), troviamo ad assicurare un buon livello di prestazioni, un processore Intel Core i3-1220P appena svelato da Intel. Questo processore è compreso tra le gamme Intel U e H e offre tutta la modernità dell’architettura Intel Alder Lake di 12a generazione a 28W. Quindi abbiamo 2 P-Core ad alte prestazioni e 8 E-Core economici.

Il processore ha un clock fino a 4,4 GHz per i P-Core e gli E-Core funzionano a una frequenza di base di 1,1 GHz. Il chip è supportato da un’iGPU UE Intel 64-core integrata. A completamento della scheda tecnica, possiamo notare l’integrazione di 8 GB di RAM e 512 GB di storage SSD (3300 MB/s in lettura, 2200 MB/s in scrittura).

Lato connessione, ovviamente, Nokia ha voluto mantenerlo semplice con due porte USB-C “full charge & sync”, una porta USB 3.2 nel formato classico, una presa jack e un lettore di schede microSD pensato per espandere lo spazio di archiviazione con una scheda microSD, piuttosto che per trasferire dati da un dispositivo.

Oltre alla tastiera completa, sulla versione da 17,3 pollici è presente un tastierino numerico. In entrambi i casi, il pulsante di accensione incorpora un lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello. Comodo per accedere velocemente a tutti i servizi.

Con una batteria media di 57 Wh, Off Global promette un’autonomia “fino a 10 ore” mentre il PC è un po’ ingombrante per il formato scelto dal produttore: 358 x 237 x 19,05 mm per 1,7 kg.

Prezzi e uscita in Italia

La gamma Nokia PureBook Pro sarà in vendita anche in Italia dal secondo trimestre del 2022 (aprile-maggio). Il prezzo parte da 699 euro per la versione da 15,6 pollici e 799 euro per la versione da 17,3 pollici. I modelli saranno proposte in quattro colori: grigio, blu, rosso e nero.