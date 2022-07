Nothing Phone (1): brutta sorpresa. Il prezzo è più alto del previsto

Nothing, il progetto di Carl Pei (ex OnePlus) lancerà il suo primo smartphone il 12 luglio. Il telefono sarà mosso dal chipset Snapdragon Snapdragon 778G+ tanto che si ipotizza che le prestazioni del telefono dovrebbero essere strettamente paragonabili a quelle dei modelli Samsung Galaxy A73 e Motorola Edge 30.

Ma… c’è un grande “ma”. Infatti il prezzo di Nothing Phone (1) trapelato in queste ora su Amazon sarebbe molto più alto di quanto le diverse fonti avevano ipotizzato fino ad oggi e competerà invece con i listini del ben più potente Google Pixel 6 e del Samsung Galaxy S21 FE.

Un post pubblicato da Amazon Germany e successivamente condiviso sul portale Reddit rivela che la società venderà il Phone (1) a 469,99 euro nella versione con 8 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione o a 549,99 euro in quella da 12/256 GB.

I prezzi in Europa sarebbero in tal modo drasticamente superiori al costo con il quale il telefono dovrebbe uscire in India. Il Vecchio Continente, tra l’altro, sarà uno dei principali mercati per il Phone (1) dopo che Nothing ha confermato che il nuovo dispositivo non sarà disponibile in Nord America.

I teaser precedenti del telefono di Nothing hanno rivelato un pannello posteriore trasparente che mostra due fotocamere con una luce anulare attorno agli obiettivi e una bobina di ricarica wireless.