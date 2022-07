Oggi è il giorno del lancio di Nothing Phone (1). Segui qui la diretta alle ore 17

Mancano solo poche ore al lancio di Nothing Phone (1), il primo smartphone di Nothing, azienda fondata da Carl Pei, ex fondatore di Oneplus.

Nothing, dopo aver aperto il mercato con un paio di auricolari Bluetooth true wireless, si appresta a presentare quello che, a tutti gli effetti, rappresenta il suo prodotto più importante fino ad oggi: il modello flagship.

Con una lista d’attesa di oltre 200.000 preordini e offerte superiori a 3.000 dollari per le prime 100 unità in serie, Nothing Phone (1) si appresta ad essere uno dei prodotti tecnologici più attesi degli ultimi anni.

Lo smartphone, come annunciato nei giorni scorsi, sarà in vendita online, ma anche – in esclusiva – nei punti vendita dell’operatore mobile WindTre.

Se volete seguire il lancio in diretta, potete seguire lo streaming qui sotto, a partire dalle ore 17 italiane.