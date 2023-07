Nothing Phone (2) ufficiale con doppia fotocamera e interfaccia Glyph aggiornata. Prezzo in salita.

Nothing ha annunciato oggi Nothing Phone (2). Lo smartphone introduce la nuova interfaccia Glyph sul retro, che consente agli utenti di ridurre al minimo le interazioni sullo schermo accedendo alle informazioni chiave a colpo d’occhio. Presenta inoltre un sistema operativo Nothing OS 2.0 rinnovato, offre un display OLED LTPO da 6,7 pollici (con refresh rate di 120 Hz) e una doppia fotocamera da 50 Megapixel. Quasi identico invece il design che, se si eslcudono alcuni profili un po’ più rotondi, è identico a quello di Phone (1). Cresce invece (e non di poco) il prezzo da pagare per mettersi in tasca il telefono che parte dai 679 euro della versione 8/128 (lo scorso anno era di 499 euro) fino ad arrivare agli 849 euro della versione 12/512.

Doppia fotocamera

Proprio sul fronte delle foto, dove si gioca spesso il successo o l’insuccesso di un dispositivo, l’azienda promette una capacità di eleborazione delle immagini fino a 4.000 volte più veloce del suo predecessore. La fotocamera principale è ora dotata di un sensore Sony IMX890 (da 50 Megapixel) con stabilizzazione dell’immagine OIS ed EIS e modalità HDR e Motion Capture aggiornate.

La camera ultrawide da 50 Megapixel utilizza lo stesso sensore Samsung JN1 del suo predecessore, ma offre funzionalità HDR avanzate.

Nothing Phone (2) è alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da 8 o 12 GB di Ram e da 12, 256 e 512 GB di spazio di archiviazione. La Cpu sostituisce lo Snapdragon 778G+ visto sul Phone (1)

L’interfaccia Glyph

Nothing ha migliorato la sua interfaccia Glyph su Phone (2) aumentando il numero di segmenti LED per consentire una maggiore personalizzazione e funzionalità.

È possibile assegnare app specifiche al led in alto a sinistra per le notifich Glyph che rimarranno accese fino a quando non verranno cancellate dal menù delle notifiche. Nothing ha anche deciso di aprire agli sviluppatori l’SDK e le API dell’interfaccia Glyph, così da poter ricevere nuove modalità di utilizzo dei led.

Disponibilità, colori, prezzi di Nothing Phone (2)

Phone (2) è disponibile nei colori bianco e grigio scuro in tre varianti di memoria: 8GB/128GB (a 679 euro), 12GB/256GB (a 729 euro) e 12GB/512GB (a 849 euro).

In Italia gli utenti avranno la possibilità di essere tra i primi al mondo ad acquistare Phone (2) nei negozi WINDTRE. I consumatori italiani possono preordinare Phone (2) a partire dalla mezzanotte del 17 luglio, ma la disponibilità partirà dal 21 luglio.