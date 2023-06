Nothing Phone (2) finalmente si mostra in immagini ufficiali

Finalmente ci siamo: dopo tantissimi teaser e anticipazioni, finalmente la compagnia di Carl Pei ha rivelato il design ufficiale di Nothing Phone (2). Sono infatti state pubblicate immagini che mostrano il fronte e il retro del dispositivo.

Dalle foto si può notare il foro della fotocamera al centro della parte superiore del display, che è circondato da una cornice apparentemente uniforme su tutti i lati. Lo schermo dovrebbe inoltre essere un AMOLED dalle dimensioni di 6,7 pollici, risoluzione FHD e refresh rate di 120 Hz.

Guardando la parte posteriore, possiamo notare che il Phone (2) manterrà il design di base del suo predecessore, con parti in plastica trasparente esposte e la firma dell’interfaccia Glyph con LED per le notifiche. I lati di alluminio, infine, saranno curvi e non più piatti.

Ormai sappiamo quasi tutto di Nothing Phone (2): del resto il lancio è previsto per l’11 luglio. Manca pochissimo, ma non è da escludere che Carl Pei abbia ancora qualche asso nella manica.