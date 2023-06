Nothing Phone (2), ora conosciamo anche il prezzo europeo

Ormai le notizie sull’attesissimo Nothing Phone (2) continuano piano piano a susseguirsi. Le informazioni sul nuovo flagship di Nothing stanno diventando sempre più complete, e oggi si va aggiungere un nuovo tassello al puzzle: stiamo parlando del prezzo.

Grazie a una pubblicazione francese, infatti, siamo entrati a conoscenza di quanto sarà il costo di Nothing Phone (2) in Europa per entrambi i modelli, quello da 256 GB e quello da 512 GB. La prima, accoppiata con 8 GB di RAM, costerà €729; la seconda, con 12 GB di RAM, sarà venduta a €849.

Non si tratta di un prezzo proprio esiguo: specialmente considerando il fatto che Nothing Phone (1) costava poco più della metà. Ciò suggerisce che ci saranno diversi miglioramenti hardware oltre che quelli relativi al chip, che sarà uno Snapdragon 8+ Gen 1: bisogna ancora vedere quali.